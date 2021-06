Susanna Griso habla por primera vez de la muerte de su hermano: "Tenía VIH"

Susanna Griso ha sido galardonada por los premios Diversa en la sección de comunicación por promover la igualdad en el colectivo LGTBI.

"Es un honor recibir este premio Diversa 2021. Si trabajas en la tele y eres gay, lesbiana, bisexual, transexual, es incluso hasta glamuroso salir del armario. Pero somos muy conscientes de que en otros ámbitos sigue habiendo, lamentablemente, mucha homofobia. Y nuestro objetivo, nuestro compromiso, nuestra misión es denunciar cada uno de los casos de discriminación que nos llega al programa. Creo que ese objetivo es el que nos hace merecedores hoy de este premio y a mí, en lo personal, puedo asegurar que me siento sumamente gratificada", ha agradecido la periodista en un vídeo publicado por su programa, Espejo Público.

Su hermano Damián murió de VIH

En la entrega de premios que se celebró el sábado 12 de junio, Susanna Griso protagonizó uno de los discursos más emotivos de la ceremonia. Al igual que en su agradecimiento en Espejo Público, la presentadora aseguró que su misión y la del programa es ser un altavoz para denunciar la homofobia y educar desde la tolerancia.

A continuación, Susanna habló por primera vez en público del fallecimiento de su hermano Damián, al que le dedicó el galardón: "Quiero dedicar este premio a una persona que me está viendo en el cielo. Mi hermano Damián. Él murió de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento. Quiero pensar que si hoy recibo este premio, no lo he hecho del todo mal".

Cuando en 2019 falleció una hermana de la periodista debido a un infarto, noticia que le pilló en directo y por la que tuvo que abandonar inesperadamente el plató, Griso se refugió en sus otros cinco hermanos. Lo que no se sabía es que años atrás había perdido a Damián como consecuencia del VIH.