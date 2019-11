Tamara Gorro explica su último retoque estético: ''Da un poco de grima''

La relación de Tamara Gorro con su "familia virtual" como ella llama a su comunidad de seguidores, siempre ha sido muy cercana. No solo comparte su lado profesional en las redes, sino que además suele compartir su día a día.

Una muestra de ello son los últimos vídeos a través de Instagram Stories donde ha desvelado que se ha sometido a un tratamiento estético, aunque todavía no podemos ver exactamente en qué consiste.

Tamara Gorro su último retoque estético. / Instagram @TamaraGorro

“Estáis viendo esta cara tan horrible que llevo, he ido a la doctora a hacerme un trratamiento espectacular pero muy muy heavy, iréis viendo el cambio esta semana”, explica en el vídeo en el que podemos verla con el rostro muy brillante y con un filtro de flores para disimular parte de la hinchazón que se percibe.

“Os voy a orientar, me he hecho un tratamiento, ¿veis cómo brilla la cara? He puesto un filtro porque da un poco de grima. Se me va a desfigurar un poco la cara, os lo iré enseñando durante estos días aunque da bastante grima”, continua sin desvelar más detalles para que esperemos al resultado final.

Por otro lado, Tamara ha confesado que no está pasando por un buen momento anímicamente aunque prefería no revelar el motivo y mantenerlo en su privacidad.