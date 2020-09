Tania Llasera se desnuda para reivindicar el movimiento 'body neutrality'

Desde que ganó algunos kilos a partir de una enfermedad tiroidea, Tania Llasera ha defendido su figura y ha reivindicado que tener una buena salud no implica tener un cuerpo delgado.

Ahora, la presentadora ha dado a conocer un nuevo movimiento que defiende la belleza del cuerpo: el #bodyneutral. Asimismo, lo ha hecho con una foto en la que aparece desnuda.

"Encuentro que el movimiento #bodypositive a veces puede ser algo tóxico para mí", ha expresado Tania en Instagram, donde confiesa que no le "gusta estar obligada a gustarme a cada segundo", ya que no siempre le parece bello su cuerpo o su personalidad: "Hay ratos que no me aguanto ni yo".

Sin embargo, "indagando por internet he encontrado un término que creo que es muy positivo y que me define: #bodyneutral". Este movimiento defiende "la neutralidad del cuerpo", es decir, "no estás obligada a adorlar ni a odiar, puede simplemente existir de manera neutral".

Con su publicación, Tania Llasera expresa que prefiere verse "sin juicio positivo o negativo" y sentirse "normal" por cambiar de opinión.