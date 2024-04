Taylor Swift reacciona a la versión de Ryan Gosling de su canción ‘All Too Well’

Ryan Gosling, durante el videoclip de la versión 'I'm Just Ken | Merry Kristmas Barbie'. | Youtube Atlantic Records

Ryan Gosling demuestra a cada ocasión que se trata de uno de los mejores showman de todo Hollywood. Una más que consagrada carrera como actor que de vez en cuando combina con su faceta más musical, como en el caso de su papel como Ken en Barbie.

Sin embargo, parece que el actor quiere distanciarse con el personaje que tantas alegrías le ha dado durante los últimos meses, con espectáculos como su legendaria actuación en la gala de los Oscar 2024, y pocos lugares mejores que el plató del programa Saturday Night Life.

“Es fantástico volver a presentar SNL. Estoy aquí por mi nueva película, El especialista, con Emily Blunt. Así que no te preocupes. No voy a hacer ninguna broma sobre Ken, porque no es gracioso. Ken y yo tuvimos que separarnos. Fuimos demasiado intensos y se acabó”, así ha comentado el actor su reflexión acerca de cómo debe dejar atrás su interpretación del famoso muñeco de Mattel.

Pero, siendo el protagonista de semejante show, Gosling no ha podido dejar escapar de mantener su idilio con Ken durante, al menos, una última vez. “De hecho, voy a hablar de ello un poco. Ya sabes, cuando interpretas a un personaje tan duro, simplemente lo dejas. Se siente como una ruptura y, para procesar una ruptura, realmente sólo hay una cosa que puede ayudar: la música de la gran Taylor Swift”, ha explicado a la audiencia.

Así que dispuesto y, además, en compañía de Emily Blunt, Gosling se ha puesto manos a la obra y ha dejado otra actuación de esas que quedan en la memoria, esta vez al ritmo de All Too Well, uno de los grandes hits de Taylor Swift.

De hecho, el actor ya había revelado en una entrevista anterior que la canción, parte de la banda sonora de su nueva película El especialista, “ahora mismo tiene una debilidad real” en su corazón.

Una interpretación que le ha valido, incluso, las felicitaciones por parte de su autora original, que no ha tenido ningún reparo a la hora de alabar la forma de que ha tenido Gosling de hacer suya la canción.

Taylor Swift y Sabrina Carpenter, juntas en el Coachella acompañadas de sus parejas