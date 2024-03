¿Por qué Ryan Gosling nunca posa en la alfombra roja con Eva Mendes? La única vez que se dejaron ver como pareja

Llevan juntos más de diez años. Se casaron en secreto. Tienen dos hijas, Esmeralda, de 9 años, y Amada Lee, de 7. Forman una de las parejas más sólidas de Hollywood y una de las más admiradas, sin embargo Ryan Gosling y Eva Mendes pocas veces han presumido de su historia de amor en público.

Son tan excesivamente celosos de su vida privada, tan exageradamente herméticos con su esfera más íntima que la única vez que han posado juntos en una alfombra roja fue durante la presentación en 2012 de la película que los unió, Cruce de caminos, y en ese momento no se había confirmado su relación.

Así comenzó su historia de amor

Durante mucho tiempo, se dio por seguro que la pareja de actores se había conocido durante el rodaje de esta cinta, pero ellos siempre han dejado la incógnita en el aire.

Hace ahora un año que la intérprete de ascendencia cubana recordó ese momento en Instagram en una publicación llena de misterio: “No nos conocimos en el set. La magia comenzó mucho antes, pero aquí hay un poco de magia capturada en cámara”.

De ese momento, el protagonista de Barbie ha revelado en alguna entrevista que cuando la conoció supo que quería que la ficción —interpretaban a una familia— traspasara la pantalla.

"No estaba pensando en niños antes de conocerla, pero después de conocer a Eva, me di cuenta de que simplemente no quería tener hijos sin ella. Hubo momentos en The Place Beyond the Pines (Cruce de caminos) en los que pretendíamos ser una familia, y realmente no quería seguir fingiendo. Me di cuenta de que esa sería una vida muy afortunada”, confesaba el actor. “Eva es la madre soñada, ellas son bebés de ensueño y todo es como un sueño que estoy teniendo", afirmaba en la revista GQ sobre la familia real que han formado.

Cierto es que Mendes no ha estado al lado de Gosling en ninguna gala de premios, ni cuando estrenó La La Land ni con Barbie, ni le ha acompañado en ninguna promoción ni fiesta ni entrevista, pero cuando se les ha fotografiado por las calles, disfrutando de su día a día, se les ha captado enamorados y felices entre continuas muestras de amor.

El motivo por el que rehúsan aparecer juntos en la alfombra roja lo explicó Mendes a sus seguidores de Instagram. Cuando se estrenó Barbie, ella subió un vídeo con una de las escenas protagonizada por su marido —se casaron en secreto— y alguien le comentó: "Realmente espero que Barbie supere la temporada de premios solo para verte junto a Ryan". Ella contestó rotunda: "No hacemos esas cosas juntos. No lo hacemos porque no nos sentimos cómodos con ello. No nos gusta exponer nuestra vida privada que tanto valoramos".

Un tatuaje y una declaración de amor

Y aunque todo el mundo anhela esa fotografía de la pareja en un photocall, lo cierto es que hay categóricas muestras de amor entre ellos. Mendes, por ejemplo, lleva tatuado en el interior de su muñeca izquierda “de Gosling”.

En el perfil de Instagram de la actriz, convertida ahora en empresaria y escritora infantil, tampoco hay ninguna foto de los dos porque, como ella misma aseguró, solo publica imágenes “de cosas que ya están ahí fuera”, pero sí amorosos mensajes hacia el padre de sus hijas al que, además, admira y respeta profundamente.

“Muy orgullosa de mi hombre. Tanto odio cuando asumió este papel. Tanta gente tratando de avergonzarlo por hacerlo. A pesar de todas las ridiculizaciones de #Notmyken y artículos escritos sobre él, creó este personaje completamente original, hilarante, desgarrador, ahora icónico y lo llevó hasta los Oscar. Más que orgullosa de ser esta Barbie de Ken”, escribía aplaudiendo la nominación al Oscar de Gosling como Ken y creando el hashtag en redes sociales #ThatsMyKen.

La inicial y románticos agradecimientos

Y si ella no puede resistirse a reconocer lo enamorada que está, Gosling también se ha rendido en varias ocasiones a su ‘promesa’ de no hablar de ella para preservar su historia de miradas y comentarios indiscretos.

"Mientras yo estaba cantando y bailando, y tocando el piano y disfrutando de una de las mejores experiencias que he vivido en una película, mi mujer estaba criando a nuestra hija, embarazada de nuestra segunda hija, y ayudando a su hermano en su lucha contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño". Con este discurso el actor emocionó al mundo al recoger el Globo de Oro en 2017 por su interpretación en La La Land.

Durante la promoción de Barbie, de nuevo volvió a mencionar cariñosamente a su mujer recomendando sus productos en una entrevista —desde hace tiempo Mendes está al frente de una empresa de utensilios de cocina y sus estropajos ‘inteligentes’ que se han hecho muy famosos—. Pero tuvo otro detalle, aún más bonito, hacia ella: en el estreno lució una medalla con la inicial del nombre de su mujer.

Aunque la respuesta a la pregunta sobre si Mendes acompañará a Gosling a la gran gala del cine en la que él está nominado como Mejor actor se presiente como una clara negativa, Mendes, desde su hogar y junto a sus hijas, lo vivirá intensamente y disfrutará de lo lindo con la actuación de su cantante preferido cantando I’m Just Ken.

“La primera vez que escuché cantar a Ryan, ¡MI CORAZÓN EXPLOTÓ!”, confesó Mendes en Instagram.