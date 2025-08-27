Los detalles sobre el exclusivo anillo de pedida de Taylor Swift con Travis Kelce: precio y diseñador

La estrella del pop Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casan. La noticia la ha desvelado la propia pareja a través de una galería de imágenes en Instagram, entre las que se encuentra un primer plano del anillo de pedida.

Tras dos años de noviazgo, los dos estadounidenses de 35 años han decidido dar un paso más en su relación al anunciar su compromiso matrimonial, del cual todavía se desconoce la fecha de celebración. Sin embargo, a juzgar por el impresionante anillo que el deportista le ha regalado a la cantante, parece que la boda no escatimará en gastos.

Un diseño conjunto con Travis Kelce

La pieza es un increíble anillo exclusivo de diamantes diseñado por el joyero Kindred Lubeck, de Artifex Fine, y el propio jugador de fútbol americano, según informa Page Six Style. Se trata de un diseño vintage cuyos diamantes están tallados a mano, por lo que el accesorio es único.

Los diamantes, caracterizados por su forma de cojín, sus esquinas redondeadas y sus facetas gruesas, fueron especialmente populares en los siglos XVIII y XIX. "Soy orfebre especializado en grabado a mano", contó el diseñador Lubeck a Voyage Jacksonville en 2024. "Básicamente, tomo instrumentos muy pequeños y afilados y corto trozos de metal, generalmente de los lados de los anillos, para crear un diseño particular".

Hasta un millón de dólares

El portal Page Six destaca que los anillos del joyero estadounidense rondan los 4300 y los 38.000 dólares en su página web. Sin embargo, tal y como aseguran algunos expertos en gemas, el encargo personal de Kelce podría alcanzar el millón de dólares por su piedra central.

"La montura es rectangular de oro amarillo y parece que tiene diamantes en los laterales. Su valor es incalculable", destaca la experta en joyas Yolanda Tébar para la revista Hola. "Es una pieza vintage, diferente a lo que estamos acostumbrados. Muy distinta a los solitarios clásicos. Es una joya divertida y del estilo de Taylor, muy hecha para ella, ya que es una mujer diferente y especial. Además, está realizada de manera artesanal", añade.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", ha escrito la pareja en Instagram junto a unas románticas imágenes en un jardín de Lee's Summit (Missouri). En 15 horas, la publicación de Instagram anunciando el compromiso ha conseguido más de 27 millones de 'me gustas', lo que significa que es el decimocuarto post con más interacciones de este tipo de la historia de la red social.