Tensa discusión en Instagram con Laura Escanes y Jessica Goicoechea contra Carla Barber

Carla Barber, ex Miss España y ex participante del reality Supervivientes, ha provocado un auténtico incendio con uno de sus últimos posts que ha publicaba en Instagram.

Con una foto comparando un "Antes" y un "Después", la joven, que es cirujana de medicina estética, planteaba si la modelo Jessica Goicoechea se había operado el rostro. "Cerca del 70% de pacientes que acuden a mi consulta tienen menos de 30 años. Muchas de ellas llegan queriendo parecerse a alguien y me enseñan fotos de personajes conocidos. Esta preciosa influencer es a la que más me enseñan cuando les pregunto qué quieren conseguir. ¿Crees que se ha realizado algún tratamiento médico-estético?", escribía bajo las fotos.

Sin duda, una estrategia (más o menos adecuada) para ganar comentarios y generar un debate en su perfil a costa de Goicoechea, que evidentemente no se quedó callada ante tal provocación, que fue entendida como una total falta de respeto hacia la modelo.

La primera que salió en defensa de la modelo fue la influencer Laura Escanes, que escribió: "Si fueras su doctora podría entender que publicaras esto, pero solo veo ganas de que la gente hable en una foto. Nadie mejor que ella sabrá lo que se ha hecho o dejado de hacer, pero si no lo cuenta ella, ¿por qué lo cuentas tú? Creo que hay que respetar las decisiones de cada uno".

Carla Barber respondió a la mujer de Risto Mejide de manera contundente: "Si fuera su doctora, jamás publicaría su foto: se llama secreto profesional".

Poco después el novio de la modelo dedicó unas duras palabras a la cirujana: "Qué mala es la envidia y no solo por lo guapa que es, sino por lo bien que le va. Como de mal te tendrá que ir a ti para hacer esto. Que tú seas fea y no tenga remedio ni con operaciones es una pena, pero esto es lamentable. Auténtico asco de mujer que debes ser, y no solo por fuera. Karma is a bitch. Y eso de amenazar a mi pareja no lo voy a consentir. Nos vemos pronto", escribía River Viiperi.

Lo que está claro es que este innecesario debate ha hecho mella en Jessica Goicoechea, que no entiende a qué esa necesidad de perjudicar a las personas sin piedad: "Con esto quiero decir que es muy fácil criticar/opinar sin saber y sin pensar en cómo puede perjudicar a la persona. Cada día escucho un nuevo rumor falso de una operación nueva" y seguía: "me da absolutamente igual que me creáis o no pero agradecería que se dejara de tacharme de mentirosa y de acribillarme a mensajes despectivos".