The Weeknd y Anitta presentan su nueva canción 'RIO' en Brasil
La canción ha sido presentada durante la gira de The Weeknd, After Hours Til Dawn Tour, con la cual pasará por España este verano. Durante su primer show en Brasil, el canadiense subió por sorpresa a Anitta al escenario para presentar este tema.
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Últimamente, los artistas están recurriendo a la fórmula de llevar invitados sorpresa a sus conciertos para cantar uno de sus temas, dando momentos a los fans para el recuerdo.
Este ha sido el caso de The Weeknd con su concierto en Brasil del 26 de abril, donde invitó a Anitta a subir al escenario para cantar un tema que aún tienen pendiente de publicar.
Bajo el nombreRIO, los cantantes presentaron su tema, el cual estuvo acompañado por pirotecnia y un video de animación en el que se narraba una historia de amor y muerte.
Además, como hemos podido ver en el directo, la canción mezcla inglés y portugués y juega con sonidos de la electrónica, el funk brasilño y el synth-pop.
Su anterior colaboración
Aunque de primeras muchos no los relacionen, el dúo ya publicó en 2024 el tema São Paolo.
Con esta canción, los artistas se arriesgaron fusionando funk con electropop, dando lugar a uno de sus mayores éxitos.
Letra de 'RIO'
[The Weeknd]
Pulled up to favela street
Tryna feel your sweat on me
Left behind security
Take me to the sun
[Chorus: Anitta & The Weeknd]
Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (Yeah, I've been on my own)
Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (Oh yeah)
Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (I'll be on my own)
Olha os cara do corrê
Tá com medo, não sobe
Recalcada não fode
Aqui é só pra quem pode
Olha os cara do corre
Tá com medo, não sobe
Recalcada não fode
Aqui é só pra quem pode
Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (I've been on my own)
Não fode, não fode, não fode, não fode, não fode, fode, fode, fode (Oh
yeah)
Não fode, não
my own)
[The Weeknd]
I don't care if my lover collapse, no
I don't care, I love her, ain't failing assist
Didn't bite the dangers in your life
Sun is up [?]
[Chorus: Anitta & The Weeknd]
Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (I've been on my own)
Não fode, não fode, não fode, não fode, não fode, fode, fode, fode (Oh,
yeah)
Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (/ was on my own)
Não fode, não fode, não fode, não fode, não fode, fode, fode, fode (I'll be on my own)