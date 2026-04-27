The Weeknd y Anitta presentan su nueva canción 'RIO' en Brasil

The Weeknd actuando en Atlanta / Anitta actuando en Brasil | Getty Images / Gtres

Últimamente, los artistas están recurriendo a la fórmula de llevar invitados sorpresa a sus conciertos para cantar uno de sus temas, dando momentos a los fans para el recuerdo.

Este ha sido el caso de The Weeknd con su concierto en Brasil del 26 de abril, donde invitó a Anitta a subir al escenario para cantar un tema que aún tienen pendiente de publicar.

Bajo el nombreRIO, los cantantes presentaron su tema, el cual estuvo acompañado por pirotecnia y un video de animación en el que se narraba una historia de amor y muerte.

Además, como hemos podido ver en el directo, la canción mezcla inglés y portugués y juega con sonidos de la electrónica, el funk brasilño y el synth-pop.

Su anterior colaboración

Aunque de primeras muchos no los relacionen, el dúo ya publicó en 2024 el tema São Paolo.

Con esta canción, los artistas se arriesgaron fusionando funk con electropop, dando lugar a uno de sus mayores éxitos.

Letra de 'RIO'

[The Weeknd]

Pulled up to favela street

Tryna feel your sweat on me

Left behind security

Take me to the sun

[Chorus: Anitta & The Weeknd]

Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (Yeah, I've been on my own)

Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (Oh yeah)

Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (I'll be on my own)

Olha os cara do corrê

Tá com medo, não sobe

Recalcada não fode

Aqui é só pra quem pode

Olha os cara do corre

Tá com medo, não sobe

Recalcada não fode

Aqui é só pra quem pode

Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (I've been on my own)

Não fode, não fode, não fode, não fode, não fode, fode, fode, fode (Oh

yeah)

Não fode, não

my own)

[The Weeknd]

I don't care if my lover collapse, no

I don't care, I love her, ain't failing assist

Didn't bite the dangers in your life

Sun is up [?]

[Chorus: Anitta & The Weeknd]

Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (I've been on my own)

Não fode, não fode, não fode, não fode, não fode, fode, fode, fode (Oh,

yeah)

Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode (/ was on my own)

Não fode, não fode, não fode, não fode, não fode, fode, fode, fode (I'll be on my own)