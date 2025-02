Rosario Flores, de cerca: su edad, quién es su marido y sus hijos Lola y Pedro

Rosario Flores es una de las cantantes, actrices y colaboradoras de televisión más conocidas en España. Hija de Lola Flores, la artista continúa el legado de su madre desde la pequeña pantalla sobre todo.

Pese a la repercusión de su nombre y su apellido, Rosario ha conseguido todo un hito cuando se proviene de una saga tan importante: mantener a un lado a los suyos. No obstante, la cantante ha tenido una vida sentimental llamativa y ha formado una familia.

Su relación con Carlos Orellana

Aunque son algunos los nombres que se han asociado durante años de manera romántica con Rosario, hay uno de ellos que es especial: Carlos Orellana. Con él, bailarín argentino, mantuvo una relación durante varios años.

De su relación nació en 1996 su primogénita, Lola Orellana, y un año después de su nacimiento la pareja tomó caminos por separado.

Rosario Flores y Carlos Orellana | GTRES

Su matrimonio de dos décadas

La cantante comparte su vida con Pedro Lazaga, un discreto ayudante de producción al que conoció en el rodaje de Hable con ella, de Almodóvar, en 2002. Desde entonces no se han separado, y la hija de Lola Flores recuerda con mucho cariño aquel proyecto profesional. Así se lo contó a Bertín Osborne: "Fue una experiencia muy bonita […] A Pedro Almodóvar siempre le digo que le tengo que agradecer que ahí conocí a mi marido. Cuando me decían: '¿qué tal la película? Yo siempre decía: 'divinamente', porque me enamoré'".

¿Y quién es Pedro Lazaga? el cineasta es hijo de un director de cine con el que comparte su nombre, pero pese a venir de una familia de la misma industria prefiere mantener un perfil bajo, tal y como dice Rosario, muy orgullosa: "Es muy discreto. Él tiene su vida, su cine. Está considerado como uno de los mejores del cine español".

La pareja decidió dar un paso más y tener un hijo, el segundo de Rosario Flores, al que llamaron Pedro Antonio. De él son pocos los detalles que se conocen, aunque ya ha cumplido la mayoría de edad.

Nada más nació el pequeño, la cantante habló en la puerta del hospital ante los medios: "Estoy muy feliz, tengo un príncipe. Está muy contento, pero no le gustan estas cosas. Es buenísimo, ha estado conmigo sin dejarme".

Rosario y Pedro se casaron en 2006 en una boda íntima celebrada en Barbate. La cantante, al ver que su enlace transcendió tanto, explicó en lo que había consistido la celebración ante los medios: "Ha sido algo espontáneo y lo he hecho porque estoy enamorada de mi marido y mis hijos".

Aunque no comparten muchos momentos ante las cámaras, la cantante sí muestra de vez en cuando en redes lo enamorada que sigue todavía. De hecho, así le felicitó su 18 aniversario: "Hoy celebro 18 años de casada y 24 años junto al marido más bonito que me podía dar la vida. Le doy muchas gracias a la vida por ese regalo y que nos dé muchos muchos más años de amor".

Una madre protectora

Respecto a su faceta como madre, Rosario siempre ha tenido como prioridad respetar la intimidad de sus dos hijos, y con Bertín Osborne contó cómo ejercer la maternidad, el "darles la libertad y que ellos elijan lo que quieren ser, si quieren ser conocidos o no".

"Son los dos muy sentidos, muy de alma, pero quiero que sean libres y si deciden que la gente los conozca, pues adelante, pero mi gran orgullo como madre es que ellos van por la calle y nadie los conoce", le contó al presentador.

Rosario Flores y Lola Orellana | Gtres

"Si de algo estoy orgullosa es porque a mis hijos no los conoce nadie. Ser famosa te marca. Y para mí sería muy egoísta hacerles a ellos famosos. Mi hija, por ejemplo, ahora está trabajando en cine. Puede trabajar de lo que quiera porque no la conoce nadie. Yo no he sido libre nunca", contó para RTVE.

Así son Lola y Pedro

Nacida en 1996, la primogénita de Rosario Flores, Lola Orellana, vivió la separación de sus padres con tan solo un año. Al contrario que sus primas Elena Furiase y Alba Flores —ambas actrices—, Lola Orellana prefiere estar al otro lado de la cámara y en la iMdb aparece vinculada a la serie Dime quién soy como asistente de casting, trabajo que desempeñó en el año 2020. También ha trabajado para Juego de tronos.

Se conoce que Lola se fue a Londres para terminar bachillerato y estudiar artes plásticas. Se especializó en fotografía y se formó para ser ayudante de dirección. Uno de los trabajos como fotógrafa fue en la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona. Las artes se le dan bien, o al menos eso dice su madre, que en otra entrevista declaró que su hija "escribe y pinta de maravilla".

Pese a intentar no aparecer ante los focos las veces que se ha dejado ver de forma pública —como en el bautizo del hijo de su prima Elena o la boda de Sara Verdasco y Juan Carmona— fue noticia en numerosos medios, que destacaron su exquisito gusto para la moda.

Además, más allá de la realización y el dibujo, Lola tiene muchas otras inquietudes como la música. Siendo muy joven, creó el grupo India Gitana junto a Lucía Fernanda, la hija de Antonio Carmona. Las dos se dedicaron a dar pequeños conciertos la intimidad y no ha llegado a trascender nada de lo que hicieron. Aun así, ella guarda un excelente recuerdo de esta época y su propio nombre en las redes es India Gitana.

En lo que respecta a Pedro Antonio, nació en 2006 y es aún más anónimo que su hermana. Al ser el pequeño de la familia, se conocen menos detalles de él, aunque Rosario ha compartido alguna vez alguna imagen de su hijo.

Por ejemplo, la cantante le felicitó el cumpleaños el pasado 21 de enero y compartió varias publicaciones de su hijo a lo largo de los años. De hecho, Pedro Antonio la ha acompañado incluso en el escenario.