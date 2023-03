Todas las canciones que mencionan a Shakira y Piqué para bien o para mal: las referencias musicales a la expareja

Lo de Shakira y Gerard Piqué se ha convertido en un fenómeno más allá de la música. No hace ni siquiera un año que comunicaron su separación definitiva tras 11 años de amor y desde entonces no han dejado de acaparar miles de titulares.

La relación del futbolista con Clara Chía y la terapia que Shakira reconoció haber llevado a cabo para superar la "etapa más oscura de su vida" quedaron en agua de borrajas cuando el pasado 12 de enero la Sesión 53 rompió todos los récords de streaming.

La colombiana le dedicaba unos afiladísimos versos a su expareja en su colaboración con Bizarrap, una tiradera en la que no dejó títere con cabeza y en la que los juegos de palabras eclipsaron las redes de memes. Ese "perdón que te sal-pique" y el "clara-mente" han quedado grabados en el imaginario colectivo sin lugar a dudas.

Sin embargo, Shakira no ha sido la única que ha querido hacer alusión a su relación en su música. Durante años, la pareja fue una auténtica referencia para cantantes que querían citar un amor sólido, pero tras su separación se han convertido en todo lo contrario: un ejemplo de que la traición puede llegar de la manera más inesperada. La imagen que todos tenían de su idílica relación ha dado un vuelco de 180 grados.

Anuel AA en 'Más Rica que Ayer'

Fecha de estreno: posruptura

posruptura Referencia: Tírame el DM, no pa' estar peleando / Tú no ere' Shakira ni yo Piqué (Uah, uah)

Anuel AA implora compasión auna expareja a la que no ha olvidado todavía. Le propone volver a escribirse y mantener contacto porque "tú no ere' Shakira ni yo Piqué", un verso con el que resta importancia a sus problemas por no son tan graves como el conflicto entre la de Barranquilla y el ex del Barcelona.

Arcángel en la Sesión 54 con Bizarrap

Fecha de estreno: posruptura

posruptura Referencia: Matándolo’ como Shakira a Piqué / Yo no juego al fútbol, pero los pelé (Yeah)

Arcángel se da aires de triunfador en su sesión con el productor argentino, una tiradera con multitud de mensajes y 'recaditos' para Anuel AA, al que pretende dejar en evidencia "como Shakira a Piqué".

Daddy Yankee en 'Vuelve' con Bad Bunny

Fecha de estreno: preruptura

preruptura Referencia: En la cama metiéndote un gol / Como Shakira y Piqué / rosas, champán y motel

Los máximos exponentes del reggaeton se unieron en 2019 en Vuelve, un tema lleno de nostalgia que habla de un amor imposible de olvidar. Una historia romántica, una fantasía que no se hizo realidad como si lo fue el amor que Shakira y Piqué se profesaron durante más de 10 años. En aquel entonces eran un ejemplo de pareja sólida y comprometida.

Bad Bunny, J Balvin y Prince Royce en 'Sensualidad'

Fecha de estreno: preruptura

preruptura Referencia: Me siento en Victoria, porque ella es un ángel / Como Selena y The Weeknd, como Shakira y Piqué

Una canción de amor que habla de una conexión intensa, mágica y muy erótica. Bad Bunny, J Balvin y Prince Royce mencionaron al matrimonio hace cinco años como un ejemplo de pasión y compromiso, pero no fue la única pareja aludida. Selena Gomez y The Weekd también fueron mencionados... Y también rompieron poco después tras 10 meses de amor.