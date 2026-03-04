Todo sobre la chaqueta con alas de ángel que Rosalía llevó al Camp Nou

Queda muy poco para el comienzo del LUX TOUR, y Rosalía no para de dar de qué hablar. La artista brilló como nadie en los BRIT Awards, y el martes 3 marzo estuvo entre el público del partido de la Copa del Rey del Atlético de Madrid contra el F.C. Barcelona, que se disputó en el Camp Nou.

Y en esta última cita la cantante tampoco pasó desapercibida. La catalana acudió a la cita deportiva con gafas de sol, una bufanda del Barcelona y una piruleta a juego, acompañada de su hermana Pili y del cantante Diego Ibáñez, vocalista de Carolina Durante y cuñado de Rosalía.

Pero, además, la intérprete de La perla fue vestida con una chaqueta que sigue la estética celestial de su álbum y el concepto de LUX. Se trata de una prenda que simula unas alas de ángel a la espalda, y termina en unas mangas también mullidas.

Dada la expectación que ha causado la chaqueta por redes sociales, la diseñadora se ha pronunciado al respecto a través de la cuenta X. Se trata de Abadi, una marca de ropa hecha a mano que se presenta en su página web: "Un nombre es una profecía… Presentándome. Abadi significa eterno. Así que contaré mis historias. Ser por siempre".

"Abadi produce prendas en tiradas limitadas y cada artículo está serializado con un lote único y un identificador numérico. Hecho a mano con amor en Buenos Aires, Argentina", detalla la marca.

Esta prenda en concreto que ha llevado Rosalía cuesta 500 dólares (alrededor de 430 euros) y se describe como "haqueta de punto glamurosa con flecos en puños y escote, y el diseño de alas de ángel de Abadi en la espalda. Tejido a mano con gran delicadeza. 100 % lana".

Lo que está claro es que Rosalía marca tendencia con su estilo, y estos meses el blanco y los elementos divinos son los elementos principales de sus outfits.