Todo lo que ha contado Cristina Pedroche de su vestido de Las Campanadas 2023

El misterio se resuelve al llegar las 12 de la noche del 31 de diciembre y, mientras llega ese momento, todos son especulaciones.

Hablamos del vestido de Cristina Pedroche en Las Campanadas de Antena 3, que un año más (y ya van diez) vuelve a convertirse en asunto de interés nacional en la noche de Fin de Año.

La presentadora lo sabe bien y, para abrir boca, ha ido soltando pistas durante el mes de diciembre sobre el look con el que recibirá 2024.

Te contamos todo lo que ha contado sobre el vestido y también qué han dicho su estilista de confianza, Josie, y su marido Dabiz Muñoz]].

Un color diferente...

Cristina Pedroche ha optado por el cambio para este décimo año al frente de Las Campanadas —el noveno en Antena 3—.

“No es de ningún color que haya llevado otros años”, explicó la presentadora a través de Instagram Stories sobre su apuesta motivada por el cambio experimentado en 2023, el año del nacimiento de su hija Laia. "Ahora soy otra Pedroche".

... y muy llamativo

Cristina Pedroche, que en los nueve años anteriores ha vestido de blanco, dorado, azul noche, rosa, aguamarina y negro, también ha contado que el vestido resulta llamativo, o al menos para su hija.

“Lo ha visto y le ha llamado mucho la atención”, añadió sobre el diseño que ha elegido en colaboración con Josie.

Un vestido vivo y sin tela

Otra pista la dio en la visita a El Hormiguero cuando Pablo Motos y las hormigas hicieron lo imposible por sacarle algo de información.

"No es textil como tal. Ya hace varios años que huimos de la tela", aseguró la presentadora, que hizo un guiño durante la entrevista a la primera parte de su videoclip promocional en el que aparece desnuda en medio de la naturaleza.

"El vestido es una joya viva", añadió sobre el diseño, que seguirá teniendo movimiento cuando lo ponga. ¿Una planta?, se preguntaron las hormigas a lo que Cristina no quiso responder.

"Con pilas y cosas que se mueven"

Lo que sí ha contado en Zapeando es que es un vestido de última hora, ya que el mismo domingo 31 de diciembre tendrá que someterse a pequeños cambios.

"Está dividido en trozos. Se unen el día 31 y tendremos que hacer una prueba unas horas antes. Habrá retoque en el mismo día, yo siempre apurando", explicó la presentadora, que reveló también que el vestido llevará pilas y "cosas que se mueven".

Un mensaje bonito y superpotente

También del vestido ha hablado el chef Dabiz Muñoz, el marido de Cristina Pedroche y uno de los pocos privilegiados que ven el vestido antes de que llegue Fin de Año.

“He visto todo, ¡faltaría más! Y si no me deja verlo, lo veo igualmente. La verdad es que el trabajo que hacen ella y Josie durante todo el año es muy creativo, de verdad que yo creo que la gente fliparía si viese todo el trabajo que tiene detrás. Yo creo que, además, tiene también un mensaje superbonito y superpotente. Yo creo que lo más difícil cuando hablamos de cosas únicas y de cosas creativas es seguir haciendo cosas nuevas. Y yo creo que, en este año, otra vez, se han vuelto a reinventar y lo van a volver a reventar, sin duda”, afirmó el cocinero a Europa Press.

No es un vestido de boda ni de photocall

Otra de las pistas sobre el vestido de Cristina Pedroche llega de la mano de Josie, quien no se atreve a llamarlo vestido como tal.

“No es un vestido que te vayas a poner para la boda de tu mejor amiga. Está en las antípodas de una boda, de una fiesta, de un photocall… Al final, es un vestido muy distinto. Y casi te diría que no es un vestido. Nunca lo ha sido. Seguramente ella esté más guapa con un vestido de miércoles por la tarde, pero con el de este año os aseguro que os vais a quedar boquiabiertos”, aseguró sobre la elección llamada a generar controversia.

“¡Espero que no guste a todo el mundo! Me daría mucho bajón la buena crítica complaciente y que la gente no critique nada porque ese ejercicio es terapéutico y es lo mejor de las #pedrochecampanadas”, decía en ¡Hola! tras Las Campanadas de 2021. “¿Qué sería de nosotros sin la catarsis del tomatazo que supone? Me encanta que la gente se exprese en las redes sociales y que se posicione a favor y en contra o se disfrace en carnaval de Cristina”.

El complemento que sí llevará

En la entrevista en El Hormiguero, Cristina Pedroche dio una pista más sobre su vestido de su gran noche.

La presentadora le reveló a Pablo Motos el complemento que lucirá esa noche y que lució ya en 2022: los separadores de los dedos de los pies, que utiliza de forma habitual cuando practica deporte o está en casa.

Un vestido bajo llave

Solo unos pocos privilegiados (entre los que no se incluyen su compañero Alberto Chicote) han podido ver el vestido, que Josie guarda desde hace días bajo llave y que antes estuvo en manos de su diseñador.

“Él [Josie], con 100 personas de seguridad, lo meten en la Puerta del Sol el mismo día y luego me lo llevo yo a mi casa. Y después de usarlo, vuelve directo a su dueño”, explicó la presentadora den Zapeando.

Este último paso es clave y el vestido tiene que llegar sano y salvo a la gran noche. No hay plan B. “Nunca hay doble vestido. Si le pasa algo, salgo en bata o en vaqueros".