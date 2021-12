Todos los vestidos que Cristina Pedroche ha lucido en las Campanadas de Nochevieja

SUS LOOKS

Cristina Pedroche es la reina de la Nochevieja desde hace algo más de un lustro. Cuando se acerca el 31 de diciembre, muchos no pueden evitar elucubrar sobre cómo será el próximo look que lucirá la presentadora para empezar el año nuevo por todo lo alto. Por supuesto, este fin de año 2021 no iba a ser diferente.

Desde el Charo Ibiza negro de bordados en el 2014, hasta el mono transparente blanco de 2018, pasando por el bikini de flores en 2019, y el vestido de cristales de la última Nochevieja. Repasamos todos los looks de las ‘Pedroche Campanadas’ mientras esperamos con ganas al outfit del próximo viernes.

Nochevieja 2020: brillo entre cristales

El look que Cristina Pedroche eligió para la última Nochevieja mantenía una notable relación con el año 2020 que vivimos a nivel global. Siempre con la ayuda de su experto el moda Jose Manuel Domínguez Álvarez, conocido como Josie, la presentadora lució un estilo inspirado en el confinamiento con un edredón nórdico firmado por Pedro del Hierro. Sin embargo, el look fue mucho más allá.

Bajo el edredón nórdico, Cristina Pedroche escondía un vestido corto, sexy y muy atrevido firmado por Pedro del Hierro. Cuajado de pequeños cristales, no permitía dar mucho juego a la imaginación del espectador. ¿Para completar el outfit? Unas botas over knee en color agua marina a juego con el vestido. El peinado tampoco dejó indiferente a nadie. Una coleta baja y un tocado de cristales lograron que el look se caracterizase por ser atrevido, llamativo y, sobre todo, brillante.

Nochevieja 2019: una diosa de la mitología romana

Parecía que el 2020 sería un gran año. A pesar de que no salió según lo esperado, Cristina Pedroche estuvo a la altura para recibir lo que se convertiría en un año de cambios irreversibles. El dorado traje de la presentadora hizo referencia a la manzana dorada de la discordia de la diosa Romana. También tuvo ciertas corrientes de Kintsugi, el arte ancestral japonés de arreglar objetos dañados con oro: "Se basa en ver lo bello en lo imperfecto, y al dotar a esa imperfección del influjo del oro no sólo se arregla el objeto, sino que se consigue ir un paso más allá creando algo nuevo, más poderoso", contaba el diseñador del vestido y artista Jacinto de Manuel.

Cristina Pedroche afirmó sentirse invencible e imparable. "Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad".

Nochevieja 2018: ¿Bikini plagiado?

No es admiración y sorpresa todo lo que ha rodeado los looks navideños de Cristina Pedroche. En el año 2018, eligió un polémico diseño tipo bikini con flores de colores cálidos, especialmente, en diferentes tonalidades de rosas y morados. ¿La marca creadora? Tom-Hom. Sin embargo, este look fue acusado de nada más y nada menos que de plagio por estar inspirado en un vestido de novia que lució Laetitia Casta en la pasarela de alta costura primavera/verano en el año 1999.

Nochevieja 2017: reina de la transparencia

A veces un único look no es suficiente para dejar a toda España con la boca abierta. Esto mismo debió pensar Cristina Pedroche en el año 2017, cuando lució dos trajes completamente diferentes que encendieron rápidamente todas las redes sociales. ¿El definitivo? Un mono transparente diseñado por el director de la marca Pronovias en aquella época, Hervé Moreau.

Nochevieja 2016: el Hollywood de los años 40

Muchas veces la moda se inspira en los cuadros más famosos, y el traje de Cristina Pedroche durante la Nochevieja de 2016 es un ejemplo. Este look recogió las pinceladas y el arte de La Noche Estrellada del pintor neerlandés Vincent Van Gogh. ¿El mérito? Para Pronovias. El glamuroso estilo hacía vivir un déjà vú de lo mejor que había en Hollywood durante los años 40.

Nochevieja 2015: vestido de corte sirena

El look que Cristina Pedroche lució en el año 2015 fue el fósforo que encendió la mecha de todas las polémicas y del éxito que la vallecana ha ido recolectando Nochevieja tras Nochevieja. Se trata de un vestido de corte sirena de Pronovias. Lleno de transparencias y muy similar al mono que la periodista eligió en el año 2018, este fue el desencadenante de todas las especulaciones y críticas, tanto positivas y negativas.

2014: comienza el show

laSexta vio debutar a una Cristina Pedroche con un look muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver durante décadas en la televisión española. Aunque es el que más ha pasado desapercibido, esta prenda de Pronovias marcó el inicio de lo que ya es toda una tradición en Antena 3.