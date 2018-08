El topless de Kendall Jenner bajo el agua que no deja nada a la imaginación

Kendall Jenner ha sido la modelo elegida para protagonizar una sesión de fotos para la revista LOVE con motivo del décimo aniversario de la publicación.

No es ninguna novedad que la modelo se deje ver con transparencias que no dejan nada a la imaginación. Es una de las grandes defensoras del movimiento free the nipple (pezones libres) y no ha tenido reparo en lucirlo en fiestas y alfombras rojas.

Así, la modelo no tiene reparos en posar sin ningún tipo de ropa. Su imagen en topless bajo el agua (que ha conseguido sobrevivir a la censura de Instagram) es una de las instantáneas más llamativas de la sesión de fotos. Ha sido compartida en Instagram por Katie Eleanor Grand, responsable de la revista LOVE.

Otras fotos de la misma sesión: