El topless de Mon Laferte en los Latin Grammy para protestar contra la violencia en Chile

Mon Laferte ha aprovechado la gala de los Latin Grammy para pedir justicia para Chile, donde se están viviendo multitudinarias protestas contra el modelo político y la desigualdad.

La cantante, ganadora de un Latin Grammy al mejor álbum, posó en la alfombra roja en topless, con un mensaje en su piel en el que se leía "En Chile torturan, violan y matan", y un pañuelo verde en el cuello como símbolo de la lucha por el aborto libre y gratuito en su país.

"Chile, me dueles tanto, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", señaló Mon Laferte.