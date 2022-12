La transformación de Jenna Ortega: de chica Disney al lado oscuro con 'Miércoles'

La cara de Jenna Ortega es una de esas que no se olvidan fácilmente, y menos después de verla caracterizada como Miércoles Addams para la nueva serie de Tim Burton, Miércoles.

La producción está siendo todo un éxito, pues ha superado a Stranger Thigs quitándole el récord de mejor estreno en la pltaforma, y es que hay algo un su personaje y en su persona que ha atrapado al público. Conocemos a Jenna Ortega más allá de sus oscuros ojos y sus dos trenzas.

Su trayectoria profesional

Antes de pasarse al "lado oscuro", Ortega comenzó su andadura interpretiva como chica Disney en la serie original de Disney Chanel Stuck in the middle (Entre Hermanos) en 2014. Curiosamente, en esta serie ya auguró su futuro como Miércoles: "Si mi familia fuese una semana yo sería el miércoles", expresaba la actriz.

Sus primeros cameos fueron en las series Rod y CSI: NY (2012), y en 2014 consiguió un papel como personaje recurrente en la serie de Netflix Jane de Virgin, que puso fin en 2019.

Su debut cinematográfico fue en el año 2013 ni más ni menos que en el Universo Cinematográfico de Marvel, donde interpretó a la hija del vicepresidente en Iron Man 3 y posteriormente consiguió su primer papel protagónico en la gran pantalla en Insidious: Chapter 2. Fue ahí donde comenzó su interés por géneros como thriller y terror para continuar en producciones como Scream, X o You.

Todo lo que un día soñó se ha hecho realidad, pues desde los 6 años supo que se quería dedicar al mundo de la actuación tras ver El fuego de la venganza, de Dakota Fanning y Denzel Washington.

Su mirada, la clave de su personaje

A sus 20 años, la actriz estadounidense de ascendencia mexicana se ha posicionado como uno de los rostros más llamativos de Hollywood, y no solo por su impecable actuación como Miércoles, sino por su profunda y oscura mirada.

Pero "tiene truco". No podemos negar que la mirada de Jenna es enigmática de por sí, pero la de Miércoles va más allá. Para conseguir ese efecto de profundidad y misterio, la actriz no pestañeaba durante sus escenas, solo lo hacía fuera de plano en las líneas de sus compañeros.

La idea de no pestañear fue de la propia Jenna, y Burton quedó fascinado: "En algún punto durante las primeras semanas de rodaje hice una toma en la que no pestañeé y Tim dijo que no quería que pestañease nunca más", explicaba la protagonista de Miércoles.

Musa de Valentino

La moda es otra de las pasiones de la actriz. Hace unos meses Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, fichó a Ortega como su musa con el proposito de rejuvenecer la marca y acercarla a un público más joven.

Jenna ha posado desde entonces en diferentes piezas de Valentino: la primera fue un sencillo pero elegante vestido de seda rojo palabra de honor que definió como "una súplica a la ternura".

Uno de los momentos más importantes en los que la actriz ha vestido para la firma fue en mayo de 2022 para su primera MET Gala con un minivestido rosa valentino con tachuelas y transparencias.

Para la presentación de su última colección, Piccioli quiso contar con Ortega durante el unboxin show de Valentino, donde la actriz lució un vestido de encaje negro que acompañó con unas plataformas y una gabardina efecto piel del mismo color.

Por todo esto no sería raro verla en breves encima de una pasarela.