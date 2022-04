El trastorno que sufre Chris Rock que le impidió reaccionar a la bofetada de Will Smith

Sin ninguna duda, la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por bromear sobre la alopecia de Jada Pinkett ha sido lo más comentado de la última ceremonia de los Oscar.

Este desagradable altercado ha generado tal debate mediático que ha terminado con la renuncia de Smith a la membresía de la Academia de Hollywood, y a su ingreso en un lujoso centro de rehabilitación.

Jada Pinkett, que en un primer momento se mostró de lo más cauta dejando un espacio para la reflexión, abrió la caja de los truenos hace tan sólo unos días asegurando que su marido "lo exageró todo" y que no necesitaba que nadie la defendiese.

Además, estas declaraciones han hecho que vuelvan a recordarse otras que hizo en el pasado, cuando confesó que nunca quiso casarse con Will Smith, sino que se vio obligada a hacerlo al quedarse embarazada.

Y respecto al tercer protagonista de esta historia, ¿qué ocurre con Chris Rock? Aunque el cómico aseguró no saber nada sobre la alopecia de la actriz cuando hizo la broma, su comentario tan desacertado puso de manifiesto el peligro que tiene hacer chistes acerca de diferentes problemas de salud.

Y a pesar de que nada justifica su broma de mal gusto, varios medios estadounidenses han recuperado una confesión que hizo el humorista hace dos años, cuando habló del trastorno que padece.

¿Qué es el trastorno de aprendizaje no verbal?

En 2020 Chris Rock confesó que sufre trastorno de aprendizaje no verbal. Este raro síndrome, hace que la persona que lo padece tenga problemas para reconocer y comprender patrones en el lenguaje corporal, las expresiones faciales y otros tipos de comunicación no verbal.

Esto explicaría por qué Rock no reaccionó a la bofetada de Will Smith, actitud que hizo pensar que todo estaba guionizado y por ello no el cómico no se sorprendió demasiado.

El trastorno de aprendizaje no verbal tiene muchos rasgos en común con el Asperger, por lo que su diagnosticó surgió cuando descartaron lo primero. "Me hicieron una gran batería de pruebas, como nueve horas de pruebas. Regresaron y dijeron: 'No tienes Asperger, pero tienes algo muy parecido, y se llama NVLD, trastorno del aprendizaje no verbal", explicó en una entrevista para The View.

"Cuando hablo con la gente, entiendo las palabras, pero si estás molesto conmigo o te sientes de cierta manera me cuesta darme cuenta", añadió.