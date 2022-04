Joaquín Reyes es Chris Rock: "Tenía presbicia y de la hostia que me dio Will Smith se me recolocaron las córneas, ahora veo perfectamente"

Si no has vivido en una cueva durante estas últimas semanas, estarás al tanto del bofetón que Will Smith le dio al presentador Chris Rock durante la gala de los Oscar.

Un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, la mujer del actor, desató su ira y sin pensarlo se subió al escenario para golpear al humorista. Un gesto que ha provocado la salida de Smith de la academia de cine, pero no solo eso.

Decenas de artistas y multitud de personalidades han opinado sobre los límites del humor, algo que este mismo martes comentamos con el propio Chris Rock, que se ha metido en el cuerpo de Joaquín Reyes y ha venido al yu, No te pierdas nada.

Chris Rock no denunciará a Will Smith ante la policía // GTRES

"Yo estaba en los Oscar, presentando, y me escribí mis bromitas. Fíjate que dije 'no te olvides de que Jada va rapada'", cuenta sobre los momentos antes de pronunciar la polémica broma.

"Me dio una hostia a rodabrazo, una hostia premium, supremme, con toda la envergadura de su brazo moreno. Tenía presbicia y me quitó la presbicia de la hostia que me dio", recuerda el humorista, al que se le recolocaron las córneas con el golpe. "Ahora veo perfectamente", celebra.

Al contrario de lo que piensan muchos, Chris Rock cree que se merecía el golpe. "Me estuvo bien empleado, me vino muy bien la hostia, yo me creía el rey del mambo. Desde que me dio la hostia hasta que me acosté no dije ni mu, me estuvo bien empleado", dice.

En un primer momento pensó que no pasaría nada. De hecho, el propio Rock se dio cuenta de que a Will Smith en un principio le había hecho gracia el chiste. "Yo les miraba y había risas. Will se rió pero cuando la otra tuerce el morro, es cuando se levanta. Una vez más, es la mujer que malmete", apunta antes de que Morgade le contradiga. "Lo único que defendió fueron sus huevos morenos", sentencia nuestra presentadora.

