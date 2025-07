Vanesa Martín, crítica con el ritmo acelerado para la música: "Parecemos panaderos en vez de músicos"

Vanesa Martín está en un momento muy dulce. La malagueña acaba de estrenar su álbum más libre, Casa Mía, con el que se recorre distintas ciudades Españolas con una nueva gira.

Tras años de carrera, la intérprete de Complicidad ha hablado sin tapujos de los altibajos de dedicarse a la música en una entrevista para El Mundo, lo que le ha hecho crear su disco más valiente.

En sus propias palabras, Casa mía "es una reconexión con el origen, pensando más en las canciones y menos en la industria". Y así lo muestra tanto en la música como en el tiempo dedicado para crearla.

Muy crítica con los ritmos actuales

De hecho, Vanesa Martín es crítica con el ritmo de la música actualmente: "La industria avanza demasiado deprisa y no nos paramos a escuchar las historias y a degustar a un artista como antes. Importa más que llegue rápido a que llegue bien".

"¡Es que parecemos panaderos en vez de músicos! Es increíble porque no te da tiempo de madurar", ha expresado la artista, quien ha insistido en que Casa mía es resultado de haber hecho un parón en la música.

Para ella la música debe reflejar el momento en el que se encuentra, y para eso se necesita tiempo y cambios: "Sentí que tenía que producir y producir y estar pendiente del algoritmo. Soy una persona que no para de escribir, pero necesito reposar las canciones. Cambié parte de la banda porque las energías ya no eran las que tenían que ser. Yo soy una tía que tiene muy buen carácter y se ilusiona y no me gusta la gente que va al trabajo como un autómata".

Desprenderse de parte de su banda no fue nada fácil, y así lo ha confesado la cantante para el citado medio: "Muy duro. Yo me atragantaba, llamaba y colgaba. He sido siempre muy honesta con ellos y he dado siempre lo mejor de mí".

"Les llamé y les dije que les adoraba, pero que necesitaba explorar nuevos caminos: 'Lo necesito porque me estoy asfixiando'. Y ellos lo sabían. Ellos veían que en los directos había una parte de mí que no estaba fluyendo al 100%", ha explicado la malagueña.

Pese a todo, Vanesa Martín remarca que siempre ha podido ser ella misma en la música: "Yo no he sido nunca una artista que haya ido a la moda. Yo no puedo impostar, no puedo disfrazarme. Veo artistas que por ir a la a la moda se ponen a hacer reguetón y no les pega nada".