El verdadero significado del tatuaje de Rosalía que está dando mucho que hablar en Instagram

Rosalía se ha convertido en apenas un año en una de artistas españolas con más reconocimiento fuera de nuestras fronteras. La catalana, que ha conseguido llevar a Las Grecas hasta Coachella, ha eclipsado a la red con una de sus últimas fotografías de Instagram.

En la imagen, la cantante posa frente a un espejo de una sala de baile, un lugar muy especial para ella. "Me encanta bailar, lo hacía de pequeña y espero que la vida me permita seguir haciéndolo por muchos años. Siempre que aprendo un nuevo paso es frustrante porque no me sale bien pero yo sigo con la ilusión de perfeccionarlo hasta conseguirlo", escribía.

Muchos se han fijado en el símbolo que la cantante tiene tatuado en el muslo de su pierna derecha y, aunque muchos han hecho sus apuestas intentando adivinar de qué se trataba, solo un fan ha conseguido descifrarlo. Y no, no se trata de ningún pie de bailarina ni de ningún cohete a punto de aterrizar.

La cuenta @realtroyana ha desvelado que el dibujo es el broche de una liga que sujeta una media, un tatuaje que se hizo la artista Valie Export como símbolo feminista. "Este tatuaje fue el primero q se hizo la artista Valie Export (también en el muslo). Y se trata de el broche de una liga (fetiche hecho carne), como crítica a la objetualizacion de la mujer en el sistema patriarcal. Reivindicando que es ella misma la que decide exhibir su cuerpo".

Su hermana Pili (a.k.a Daikiry) también lo lleva tatuado.