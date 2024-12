Vetan 'Forbidden Road' de Robbie Williams de cara a los Premios Oscar

Better Man, la nueva película biográfica acerca de Robbie Williams ha sido toda una sorpresa para los fans de la estrella británica. El cantante ha decidido plasmar su vida en un largometraje en el que la primera decisión que causó sensación fue que el protagonista fuese un mono, una inciativa del propio autor de Rock dj.

Como no podía ser de otra forma, la banda sonora de Better Man ha sido uno de los grandes atractivos de la cinta, ya que el cantante ha sido parte fundamental de su composición. Entre ellas ha destacado Forbidden Road, la canción elegida como single para mostrar la película.

La canción ha sido una de las más aplaudidas de Better Man y su aura creció aún más al haber formado parte de la lista de preselección de cara a los Premios Oscar 2025. Sin embargo, finalmente el tema no podrá formar parte de las nominaciones definitivas de la Academia.

Tal y como han indicado los propios organizadores, Forbidden Road ha sido eliminada de la lista de mejor canción original porque "incorpora material de una canción existente que no fue escrita para esta película". Una decisión que ha sido tomada después de que el comité musical revisara los materiales. Para que una canción sea seleccionable en los premios Oscar, debe ser completamente original.

La lista de finalistas ahora tendrá 14 canciones compitiendo por los cinco primeros puestos de nominación en lugar de 15, ya que no se agregará una canción de reemplazo.

Esta es la lista final: dos canciones de Emilia Pérez - El Mal y Mi Camino, escritas y compuestas por Clément Ducol y Camille; Piece by Piece de Pharrell Williams para la película homónima ; Elton John y Brandi Carlile por Never Too Late dpara el documental homónimo acerca de la vida del artista; Lin-Manuel Miranda por Tell Me It's You de Mufasa: The Lion King; Maren Morris por Kiss the Sky de Robot Salvaje; Lainey Wilson por Out of Oklahoma de Twisters; Trent Reznor y Atticus Ross por Compress/Repress de Challengers, y Diane Warren por The Journey de The Six Triple Eight.