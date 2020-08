Vicky MartÍn Berrocal comparte una foto en bañador con una gran reflexión

Afortunadamente cada vez se está tomando más conciencia de la belleza real, de normalizar lo que antes se consideraban "imperfecciones" como la celulitis, estrías, acné, vello o cualquier otra cosa que se saliese de los cánones de belleza establecidos.

También hay un fuerte movimiento para desenmascarar la falsa apariencia de las redes sociales, llena de cuerpos esculturales que muchas veces son fruto de retoque digital o de estudiadas posturas e iluminación.

En nuestro país, Vicky Martín Berrocal es una de las caras conocidas que más lucha por normalizar todo tipo de cuerpos y concienciar a sus seguidores a que se acepten y se quieran tal como son.

En su última publicación, la diseñadora sevillana aparece recostada con un bañador verde caqui junto a la frase: "¿Esconder mi cuerpo? JAMÁS. Soy lo que soy".

Una afirmación que ampliaba a través de Instagram Stories con una reflexión más profunda:

"Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis", empieza hablando de su físico, para continuar describiendo su personalidad: "Y además soy esta: Una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada... No miento, o me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir."

"Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real", concluye.