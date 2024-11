La vida personal de Mina El Hammani: de dónde es, su edad, su dura infancia y sus comienzos como actriz

La actriz Mina El Hammani, protagonista de Élite e Historias para no dormir. | Gtresonline

Mina El Hammani brilló con su papel de Nadia en la serie adolescente Élite. Desde entonces se la ve frecuentemente en multitud de producciones audiovisuales.

Nacida en Madrid en 1993, la actriz es de ascendencia marroquí. Fue en 2014 cuando empezó en el mundo del espectáculo, y quizás la recuerdas por series como Centro médico, Servir y proteger, La que se avecina y El Príncipe, hasta que deslumbró en Netflix.

Sus inicios en la actuación

Desde pequeña soñaba con ser una estrella de la actuación. Podría haberse presentado al casting de Ana y los 7, pero sus padres trabajaban y no la podían llevar. No obstante, eso no vio frustrado su sueño.

Mina El Hammani | GTRES

Así lo contó en Majadahonda Magazín, medio de su municipio natal: "El no ir fue lo mejor que me pasó, porque me dejó la espinita. Así, cada día le imploraba a mi madre: 'Apúntame a teatro".

Para estudiar interpretación, trabajó en oficios como el de dependienta, figurante y azafata. Pronto saltó al teatro, y con el tiempo pudo salir en la pequeña pantalla.

Muy crítica con el racismo

A causa de su procedencia, Mina siempre ha estado muy en contacto con el racismo. Ella ha contado que de pequeña la llamaban 'oveja' en el colegio por su pelo rizado.

Ahora, se muestra crítica por la criminalización sobre los inmigrantes de algunos sectores políticos, pero también señala la falta de referentes, y asegura que ella también puede hacer en ficción de "médico o abogada".

La fama no era lo suyo cuando dio el salto al estrellato, y así lo contó la propia intérprete en EFE: "Sabía que iba a trabajar como actriz, pero no esperaba que desapareciera mi anonimato, tener mil ojos mirándome todo el rato, y que te graben sin tu consentimiento".

Ella misma ha desvelado algunas curiosidades sobre ella, como que su mayor defecto es la puntualidad, y su plato favorito es el cous cous marroquí. Su película preferida es Flor del desierto, de 2009, y le encanta ver películas en general.

Se considera una persona muy familiar, y ama recordar los momentos con su padre.