Aitana revienta el Auditorio Nacional de México y emociona con su discurso a Danna Paola

Alpha Tour ha llegado a México y su capital se ha teñido de verde para recibir, pro primera vez, a Aitana en el Auditorio Nacional, una parada que inaugura su gira en Latinoamérica tras haber eclipsado en España. Este viernes 24 de noviembre, 10 mil seguidores mexicanos han acogido con calor, energía y emoción el show más experimental de la artista hasta el momento.

Con el ya usual uniforme de colegiala con el que la hemos visto en ocasiones anteriores, la catalana ha interpretado el repertorio que muchos han disfrutado en ciudades españolas: Las Babys, En el Coche, Los Ángeles, miamor... Pero el eclipse llegó con AQYNE, su colaboración con la mexicana y amiga Danna Paola. "¿Dónde está la reina de México?", anunciaba emocionada Aitana. Era solo el principio de un momento especialmente inolvidable para los fans mexicanos.

La respuesta fue apoteósica. Al terminar el tema, las cantantes se fundieron en un sincero abrazo que precedió al discurso que quiso dar la intérprete de Dararí sobre la artista que saltó a la fama internacional con la serie Élite.

"Necesito hablarle a Danna, ya lo sabéis: Danna, obviamente, es la reina de México. Pero aparte de eso, es una mujer muy trabajadora, que no para ni un solo momento. Cuando nos fuimos para grabar el videoclip yo decía: 'pero cuándo paras tú en algún momento de la vida' y aun así ha encontrado un momento para venir a este auditorio conmigo cuando ella ya lleva 800 mil auditorios. Te agradezco mucho, te admiro, te lo digo todo el tiempo. Me encanta todo lo que estás haciendo y me muero de ganas de escuchar tu disco y la canción que has sacado hoy. Me encanta, me fascina", le decía, llena de cariño, la catalana.

"Para mí me hace mucha ilusión verte aquí, tu primer Auditorio nacional, no podía faltar. México te ama, y yo te amo, te admiro un mónton, y el pedazo de show: chicos, son increíbles todos de verdad. Es un honor para mí pisar este escenario, compartir arte con esta mujer maravillosa, talentosa que he visto crecer y que hemos crecido juntas", añadía Danna.

Acto seguido, la mexicana aupó al público testigo del amor que se profesan para cantar al unísono: "Aitana, hermana, tú eres mexicana", un grito que se convirtió en canción mientras las artistas bailaban sobre el escenario.

La próxima parada de la cantante española será Bogotá, este domingo 26 de noviembre. Aunque estaba previsto que el próximo 30 la artista cantase por primera vez en Quito (Ecuador), el show ha tenido que cancelarse "por motivos técnicos ajenos a la producción del artista".

