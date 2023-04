Vincent Cassel, de cerca: por qué se separó de Monica Bellucci, cuántos hijos tiene y quién es su actual pareja

Hace unos años que Vincent Cassel abandonó Europa y se instaló en Brasil junto a su segunda mujer, la modelo Tina Kunakey, y su hija pequeña. Pero a pesar de la distancia, el actor francés ejerce de padrazo con sus hijas mayores, Deva y Leonie, y mantiene una estrecha relación con su exmujer, Monica Bellucci . La expareja confirma así las declaraciones de la actriz italiana cuando se separaron: "El amor no desaparece, se transforma".

Vincent Cassel llega a El Hormiguero para promocionar su próximo estreno en el cine Los tres mosqueteros, una película basada en la popular novela de Alejandro Dumas que protagoniza junto a Eva Green, Louis Garrel y Romain Duris, y en la que él da vida a Athos, uno de los tres soldados al servicio del rey francés.

El actor, productor y director francés de 56 años se sentará frente a Pablo Motos arrastrando aún el eco de una de las últimas polémicas que ha protagonizado. Hace unas semanas dio una entrevista en el diario The Guardian para hablar de Liasons, su última serie para Apple TV+, en la que algunas de sus declaraciones levantaron una oleada de críticas por mostrarse en desacuerdo con los nuevos modelos de masculinidad.

''Es casi vergonzoso ser masculino en estos días. Tienes que ser más femenina, más vulnerable. Pero escucha, si los hombres se vuelven demasiado vulnerables y femeninos, creo que habrá un problema", manifestaba el actor encendiendo las acusaciones de misoginia en redes sociales con su actitud.

Consciente de las consecuencias de esas afirmaciones, intentó calmar los ánimos añadiendo: "Espero que no me consideren así. Estoy rodeado de mujeres. De la mañana a la noche porque tengo tres hijas, una mujer, una exmujer y una madre".

Las mujeres de su vida

Efectivamente, el universo Cassel está marcado por la presencia de las mujeres de su familia. Actualmente está casado con la modelo francesa Tina Kunakey, 30 años más joven que el actor. Una relación que nació con polémica y en la que casi nadie creyó por la diferencia de edad y que con los años se ha demostrado muy consolidada. La pareja vive en Brasil, en Río de Janeiro, y son padres de una niña, Amazonie, de cuatro años.

Deva, de 18 años, y Leonie, que pronto cumplirá 13, son sus otras dos hijas, fruto de su relación con la actriz Monica Bellucci, con la que formó una de las parejas más atractivas y estables del cine. Se conocieron en 1996, cuando rodaron juntos la película El apartamento y el flechazo fue casi instantáneo.

En 1999 Cassel y Bellucci se casaron en Mónaco y 14 años después, en agosto de 2013, anunciaron su separación. La noticia no pilló por sorpresa a la prensa pues los rumores sobre el distanciamiento del matrimonio llevaban tiempo circulando. Se atribuía a la actriz una relación con el empresario ruso de origen azerbaiyano Telman Ismailov desde 2009.

Siguen siendo una familia

Poco tiempo después, Bellucci —que ahora mantiene una relación con el director Tim Burton— negó en una entrevista en la edición italiana de la revista Vanity Fair haber sido infiel a su marido y argumentó que la ruptura había llegado porque estaban "evolucionando en distintas direcciones". Además, añadía: "El amor no desaparece, se transforma. Muchas cosas pueden cambiar, pero nuestra familia sigue intocable".

El tiempo se ha encargado de confirmar que estas palabras de la intérprete italiana no eran una fórmula para quedar bien. Cassel y Bellucci han demostrado mantener una excelente relación y seguir formando una familia para sus hijas.

En julio de 2021, por ejemplo, el actor colgaba una foto en Instagram de la portada de Vogue Italia que su exmujer y su hija mayor Deva habían protagonizado. El texto que la acompañaba era un elogio a la belleza de ambas como una cuestión genética: "Asunto familiar".

Otra de las ocasiones en las que la expareja dio muestras de una evidente complicidad y mucho cariño fue durante la promoción de la película Irreversible en 2019, seis años después de su separación.

De este proyecto laboral que compartieron, Cassel hablaba en Vanity Fair de esta manera: "Cuando trabajé con Monica en el pasado, lo disfruté mucho; no solo porque me hacía pasar más tiempo con ella, sino también porque era más fácil que con un desconocido. Hay una intimidad que se crea entre los que se quieren que es difícil de conseguir de otro modo. No creo que hubiera podido rodar Irreversible con otra actriz".

Vincent Cassel es el mejor ejemplo que por mucho que una relación termine, es posible que dos ex sigan siendo amigos y compartan parte de su vida juntos. Como él, muchas son las parejas que se llevan bien al acabar.