La Super Bowl catapulta a Bad Bunny: su música lidera las listas en todo el mundo

Este mes de febrero está siendo histórico para Bad Bunny. A principios de mes, el puertorriqueño hizo historia con su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primero totalmente en español en recibir el Grammy a Álbum del año. Una semana después de recoger este premio y de su discurso contra el ICE, el artista arrasó en el medio tiempo de la Super Bowl con un gran espectáculo escénico que reivindicó la cultura latinoamericana.

Entre las críticas de Trump y los aplausos de la industria musical, Bad Bunny se ha convertido en el artista más exitoso del mes en Estados Unidos. Así lo demuestra la última actualización de la lista de ventas Billboard Hot 100, donde ha quedado patente el gran impacto de la Super Bowl en la población estadounidense.

Este martes 17 de febrero, Billboard ha publicado los nuevos datos semanales de su lista, desvelando que Bad Bunny ocupa la primera posición con su tema DtMF. Se trata de la segunda vez en la historia que el puertorriqueño lidera el Billboard Hot 100: en julio de 2018, lo hizo con su colaboración con Cardi B y J Balvin, I Like It. Ahora, ha repetido este logro con una canción en solitario.

Pero el éxito de Bad Bunny no se queda aquí, pues otras tres canciones de su espectáculo en la Super Bowl ocupan el top 10 de la lista: BAILE INoLVIDABLE (2), NUEVAYoL (5) y Tití Me Preguntó (7). ¿Y qué ocurre más allá de Estados Unidos?

También lidera en España y a nivel global

El éxito de Bad Bunny está siendo internacional, pues las primeras cinco canciones de la lista Billboard Global 200 son del puertorriqueño.

En España, Bad Bunny también lidera todas las listas de ventas. Según los datos de Promusicae, su disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS es el más vendido entre el 6 y el 12 de febrero. Ya suma 58 semanas en la lista de álbumes y siete discos de platino. Además, este mismo trabajo ocupa el primer puesto en Top 100 Vinilos.

En cuanto a la lista Top 100 Canciones, Bad Bunny cuenta con cinco títulos entre los diez primeros puestos. De hecho, las tres primeras posiciones son suyas con BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL y DtMF.