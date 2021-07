"No voy a cobrar nada por la peli" : Lola Índigo pide perdón tras la polémica por su doblaje en 'Space Jam'

Desde que se conoció el fichaje de Lola Índigo para ponerle su voz al personaje de Lola Bunny en la película de animación Space Jam: Nuevas Leyendas, se ha generado un debate en torno al doblaje profesional que ha llevado a la cantante a pedir disculpas.

La cantante aseguraba el pasado 28 de junio que ese trabajo era "un sueño hecho realidad" y poco después, Vera Bosh, la actriz de doblaje que hizo el tráiler de la película, acusaba a la intérprete de no competir en "igualdad de condiciones" respecto a otros trabajadores durante el casting. "usar ese argumento -el del casting- para decir que ha sido seleccionada me parece hasta insultante; honra más decir que le hacía ilusión y le han dado una oportunidad", publicaba en su cuenta de Twitter.

A partir de ahí, fueron cientos de usuarios los que debatieron sobre si era adecuado o no el fichaje de rostros conocidos para doblar películas de animación excluyendo a los profesionales preparados para ese trabajo. Las críticas hicieron mella en Mimi Doblas, que durante su última entrevista en El Hormiguero criticó la "hipocresía" que hay detrás de los que "hablan de respeto y salud mental" pero también se dedican al "linchamiento" en las redes sociales.

Ahora, con la polémica todavía reciente, la artista ha decidido pronunciarse y pedir perdón directamente a Vera Bosh y todo su gremio. "No tenía ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mí, no lo hice con mala intención y no pensé que haría daño a nadie, simplemente me hacia ilusión, no se si será lo adecuado sacar el tema de nuevo pero no me lo podía quedar dentro", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Además, la artista asegura que todo el dinero que reciba por su participación en el doblaje de la película lo donará a dos asociaciones diferentes. Una en defensa de la atención a la anorexia nerviosa y otra que se dedica a tratar trastornos alimentarios.