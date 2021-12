Yolanda Ramos tilda de "accidente laboral" la muerte de Verónica Forqué

Desde que se conoció este lunes la muerte de la actriz Verónica Forqué, los homenajes no han dejado de sucederse en redes sociales. Decenas de seguidores y compañeros de trabajo han despedido a la artista con emotivos mensajes, recuerdos y anécdotas.

Que la actriz se haya suicidado a los 66 años tras sufrir varias depresiones severas han disparado la conversación sobre la salud mental y la prevención de estos sucesos, que son el último síntoma de un trastorno mental del que no es fácil salir. Forqué se había retirado de su participación en el programa MasterChef hace un par de meses porque no podía más. "Mi cuerpo y el universo me dicen que necesito parar", dijo en una de sus últimas apariciones en el talent show.

Además, muchos artistas y compañeros han puesto el foco sobre los mensajes de odio que se difunden en las redes sociales, unas críticas que pueden destruir la autoestima del que las recibe. Esta constante exposición al juicio ajeno, el escarnio y la burla es lo que, para Yolanda Ramos, ha terminado por minar la sensibilidad de Forqué.

"A los actores muchas veces nos mata la herramienta que nos da de comer, la herramienta imprescindible con la que trabajamos como cualquier obrero, esa herramienta es la sensibilidad. Esa herramienta como a un poble albañil sin casco se convierte en dos placas de hierro que nos caen encima y nos matan. Querida Verónica tu muerte ha sido un accidente laboral y tu herramienta de trabajo tu sensibilidad".

Con este contundente mensaje y una fotografía de Forqué de niña, Yolanda Ramos tilda la muerte de la actriz como un "accidente laboral". La humorista también ha atravesado una depresión severa, un trastorno del que habló en una entrevista con Ser. "Me hacía infeliz ver que mis padres no se llevaban bien, el ruido de los coches, la luz fluorescente... Me tomo pastillas antidepresivas para no estar siempre así porque si no no lo aguantas. Yo no era feliz así", dijo.

Pablo Carbonell: "El odio jamás volverá a tocar tu corazón"

El actor Pablo Carbonell, que compartió set de rodaje con Forqué en la mítica película Bajarse al moro, va por el mismo camino a la hora de analizar las circunstancias de la muerte de la actriz. Habla de la aceptación que todo actor espera por parte del público, un cariño ajeno pero necesario para su supervivencia. Pero cuando los aplausos se convierten en abucheos, la cosa cambia.

"La mayoría de las personas que se colocan ante una cámara lo hacen buscando una aceptación que a veces no encuentran en sí mismas. Quieren agradar, y nos muestran su cariño en su esfuerzo por ser queridos. La gente de la farándula suele ser bastante frágil y cualquier opinión desfavorable u odio que reciben los hunde hasta límites que los ofendiditos y los haters prefiero pensar que ignoran", escribió antes de preguntarse dónde debe estar el límite a la hora de linchar a alguien en las redes sociales.

"Bajar a la arena del circo tiene sus peligros, a veces buscas el aplauso y recibes abucheos, o una crítica que es un jarro de agua fría, todo aceptable ya que forma parte del juego, ¿pero el odio? ¿o esas decepciones de almas supuestamente sensibles que se amontonan en las redes sociales? ¿Es necesario? ¿Es justo? ¿Es útil? En la tumba del autor de Los viajes de Gulliver está escrito: Aquí yace el cuerpo de Jonathan Swift (…)donde la feroz cólera ya no puede romperle el corazón", explicó.

Ya ven, la maldad viene de lejos. Hemos acabado con muchas enfermedades pero el odio sigue ahí. Trátenselo. Vacúnense, recuerden que la rabia aniquila por igual al que la transmite y al que la recibe. Descansa en paz, Verónica, donde el odio jamás volverá a tocar tu corazón de miel. Mil besos", terminó.