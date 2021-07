Exit Festival: David Guetta y Solomun, apoteosis en el regreso del primer gran festival europeo

GUETTA: “EXIT FESTIVAL ES EL MEJOR LUGAR EN EL QUE ESTAR AHORA MISMO EN TODO EL PLANETA”

“No entendéis lo que significa estar aquí para mí hoy ¡En directo! Primero estamos celebrando 20 años de Exit, 20 años de música increíble y también, este es, por fin, el primer festival que abre de nuevo ¡Es el mejor lugar en el que estar ahora mismo de todo el planeta!”. Y tras estas palabras, sobre fondo negro y sonidos tubulares, daba comienzo Guetta su función en el que ha sido su regreso a los festivales. Después, de los headliners, solo quedaba la épica de 5 horas pinchando de Solumun con colegas. Todo un desquite tras más de un año de parón.

Probablemente el abismo sonoro que existe en la electrónica entre David Guetta y Solomun puede parecer insorteable. Pero los puentes musicales se tienden cuando hay ganas de festival y ambos se marcan una sesión personalísima para la que llevan meses trabajando.

Estamos hablando de la última noche, tras 4 jornadas épicas de Exit Festival, y Guetta arranca, con cuenta atrás de beats, discurso y todo su Titanium.

ESTRENO DE ‘IMPOSSIBLE’ DE GUETTA, MORTEN Y JOHN MARTIN EN UN FESTIVAL

Una declaración de intenciones que podría hacer presagiar una sesión más comercial que personal pero no fue así. Sonaron temas de librería pero en el camino destacaron remixes y combinaciones imposibles entre Supermode vs. Swedish House Mafia y John Martin vs. Guetta, MORTEN y Lanie Gardner enlazando con el estreno en un festival de Impossible, la última colaboración de los creadores del Future Rave con la voz de John Martin.

Otro momentazo de su sesión fue el ‘We Are The Champions’, en bruto y sin aditivos, en homenaje a la parroquia italiana, recién ganadora de la Champions, tras la que concatenó la futbolera Seven Nation Army para atacar con Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix vs. Kid Cudi, MGMT, Ratatat, Steve Aoki vs. Max Styler… Y terminar con el subidón de Feel it y fuegos artificiales. Muchos. Guetta es un enamorado confeso de este festival y su presencia es casi constante año tras año en Novi Sad.

THIS IS SOLOMUN’S AFTERPARTY

Para Solomun había que desplazarse del escenario principal al Dance Arena. Auténtica catedral de la electrónica en este festival y por el que han pasado en esta edición artistas como Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Meduza, Nina Kraviz, Space Motion, Artbat, Johannes Brecht, Charlotte de Witte, Amelie Lens o Lag con Insolate.

La sesión de Solomun, de 5 a 10 AM, ya del lunes y a plena luz del día –en Serbia amanece bastante antes-, se convirtió en algo así como un after party dentro del propio festival con amigos on stage del propio DJ. El mejor colofón posible tras 4 días de música non-stop.

Solomun arranca con una fusión de sonidos balcánicos – romaníes para saltar a su megahit con Anne Clark, Take Control. La magia de Solumun y su amplitud musical sonora le permite durante toda la sesión transicionar del funky techno al House Music Piano. Citar su setlist sería imposible hasta para el más melómano del productor bosnio. Nunca nada es igual ni suena igual. La sesión fluye con el devenir. Además, Solomun jugaba en casa, o cerca, y eso se notaba en el ambiente tanto por parte del productor como de la audiencia.

LAG B2B INSOLATE Y SAMA’ ABDULHADI, MÚSICA QUE TRASPASA FRONTERAS

Dentro de las genialidades musicales nos podemos encontrar colaboraciones y hermanamientos sonoros como el de Lag e Insolate. Ella y él, él y ella, se marcaron una sesión fascinante en la primera jornada del festival que arrancó con casi nadie a sus pies hasta abarrotar el imponente Dance Arena. La atmósfera se convierte en emoción cuando ves que un serbio y una croata pinchan con ese nivel único de calidad rebasando los añejos problemas históricos que pudieron tener entre los que una vez compartieron país.

Otro instante para la historia fue la sesión de la artista palestina Sama Abdulhadi, quien con su Danse Islamique abarrotó el escenario No Sleep. Sama aprovechó esta mágica sesión para grabar un documental.

La historia reciente de Abdulhadi nos lleva a comienzos de 2021 cuando fue arrestada, a pesar de contar con el permiso escrito del ministerio de Turismo palestino, por hacer un streaming privado para promocionar Palestina en el sitio histórico de Nabi Musa, donde se presume que está la tumba de Moisés.

Sama Abdulhadi durante su sesión en el No Sleep Stage de Exit Festival // Exit Festival

CUATRO DÍAS DE EXITAZOS DESDE DJ SNAKE A SABATON, PAUL KALKBRENNER, NINA KRAVIZ ROBIN SCHULZ, PAUL VAN DYK…

Pero aún hay más. Mucho más. Igual nos quedamos cortos para transmitir la masiva sensación musical que causa este festival. Como decíamos, más de 40 escenarios, algunos escondidos entre recovecos de la fortaleza, y con más de 200 artistas sonando en Petrovaradin: Guetta, DJ Snake, Koven, Senidah, Hladno Pivo, Topic, Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Meduza, Nina Kraviz, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Sabaton, Robin Schulz, Paul van Dyk, Asaf Avidan, Satori, Jonas Blue, Sheck Wes, Laibach Artbat, Johannes Brecht, LAG bdb Insolate… la lista es infinita.

La agenda arranca el jueves con el “Enciende las luces, déjame ver a la gente; extraño a la gente” que soltó Amira Medunjanin con el lacrimal irritado. Ese día, Amelie Lens, Charlotte de Witte, DJ Snake y su “¡Estamos de vuelta!” y Roni Size fueron algunas de las grandes atracciones.

El viernes vivimos el más puro heavy metal de Sabaton desde el escenario principal y la primera actuación de Paul Kalkbrenner en 18 meses. Su set fue grabado para su próximo videoclip como el diario del regreso a la vida normal.

Nina sí, Nina no… Había dudas, asuntos médicos, con que Nina Kraviz pudiera estar en el festival y, obviamente, no se perdió la fiesta. El sábado, cual rockstar, Nina fue coreada por una feligresía devota que la hizo regresar hasta para tres bises. Además, ese día por el escenario principal se pasaron Satori, presentando el álbum grabado en Serbia, Asaf Avidan, Robin Schulz y Paul Van Dyk, manteniendo a la multitud bailando hasta las 5.30 de la mañana.

UN FESTIVAL HECHO PARA LA HISTORIA, DESDE EL CORAZÓN MÁS BELLO DE SERBIA AL QUE LA COVID NO HA FRENADO

Durante sus 20 años de historia, EXIT ha acogido a estrellas de la música de renombre internacional como The Cure, The Killers, Guns N ‘Roses, Franz Ferdinand, Motörhead, Iggy Pop, David Guetta, Massive Attack, Liam Gallagher, Fatboy Slim, Cypress Hill, Beastie Boys, Snoop Dogg, Wu-Tang Clan, The Prodigy, Migos, Sex Pistols, Moby, Arctic Monkeys, Chemical Brothers, Faith No More, LCD Soundsystem, Nick Cave, Jamiroquai, Slayer, Ellie Goulding, Hardwell, Carl Cox, Avicii, Nina Kraviz y muchos otros.

Un festival hecho para la historia al que la COVID no ha conseguido frenar y es que las excelentes medidas de seguridad con prueba previa obligatoria (las hacía el propio festival) para todos los asistentes convirtieron Novi Sad en un oasis contra la pandemia.

EL ‘BEST MAJOR EUROPEAN FESTIVAL’ DESDE UNA FORTALEZA EN EL DANUBIO

EXIT Festival es un tótem y un must en las escena festivalera Europea. Votado dos veces como ‘Best Major European Festival’ en los últimos 7 años, ha sido considerado también como el mejor festival fuera de las islas británicas (Best Overseas Festival) y el mejor festival de verano en Europa (Best Summer Music Festival in Europe). Pero su magia no se centra en 4 días de cartelazo non-stop sino en que además se desarrolla en la fortaleza de Petrovaradin, la mayor fortificación de Europa del siglo XVII y la más importante del imperio Autrohúngaro en los Balcanes. Gastronomía, arte y cultura desde el corazón de Voivodina que ha conmemorado que Novi Sad es la capital europea de la Cultura así como el XX aniversario de Exit Festival.

Si te has quedado con ganas, en 2022 Exit Festival regresa y promete, sin restricciones, un cartel mucho, mucho más potente. Nos vemos en julio de 2022 en Novi Sad.