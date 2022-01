Benidorm Fest, en directo: a qué hora es, quién ganará, participantes y últimas noticias de la final hoy

Gonzalo Hermida vuelve a dar positivo en covid: "No puede ser"

El cantante, que no pudo defender su candidatura en la segunda Semifinal tras haber dado positivo en coronavirus un día antes del arranque del Benidorm Fest, vuelve a resignarse y debe continuar aislado. Este mismo sábado ha vuelto a dar positivo.

En lugar de su actuación, se proyectará el videoclip de su tema Quién lo diría.

"No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest. Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario", lamenta el artista.