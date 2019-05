Christine And The Queens, Nas, Mac DeMarco o Princess Nokia, inauguran el Primavera Sound más variado

Bajo el lema "The New Normal", Primavera Sound apostaba en esta edición por nuevos géneros, entre otras cosas para también llegar a un público más joven. Esta variedad de estilos ya se ha podido ver en la primera jornada "grande" del festival que ha ido del rock más habitual como Interpol o Mac DeMarco ; a la incorporación de artistas pop como Charli XCX, Sigrid o el electro-pop de Christine and the Queens ; o la nueva generación de sonidos urbanos en el escenario El Punto.

Christine and the Queens, Mac DeMarco y Nas en la primera jornada de Primavera Sound 2019 / EFE

La primera jornada de esta edición de Primavera Sound era la primera toma de contacto con la nueva apuesta del festival, tanto a nivel de programación como la incorporación de algunos espacios que apuestan por nuevos sonidos. Todavía es pronto para saber si este cambio convence a los que llevamos años acostumbrados a otro tipo de festival, pero la gran afluencia de público en la jornada del jueves deja claro que no ha sido un desacierto.

Como siempre ocurre en este tipo de festivales, los solapes en los horarios a veces te hacen tener que decidir entre dos artistas que querías ver, lo que ocurrió con Mac DeMarco y el live de Apparat en el Auditorio.

Finalmente me decanté por el canadiense y como siempre, -él mismo recordó que es la cuarta vez que actúa en el festival-, protagonizó uno de los conciertos más frescos y divertidos del festival incluyendo algunos de los temas de su último trabajo ‘Here comes the cowboy’.

Aunque esta vez no nos regaló un striptease como hizo en 2017, sus constantes bromas con el público hizo que sintiéramos que Mac DeMarco ya es un clásico en el festival.

Poco antes de que terminase, en el escenario Primavera salía en escena Christine And The Queens. Tengo que confesar que no es una artista que conociese demasiado, pero quería ver su directo por las buenas críticas que recoge. Y la verdad es que fue todo un acierto ir a verla.

En total contraposición con la espontaneidad de Mac deMarco y su sencilla puesta en escena, Héloïse Letissier ofreció uno de los mejores espectáculos visuales de la noche acompañada de cuatro bailarines que reforzaban su cuidada actuación electro-pop.

Pero a pesar de que este año Primavera Sound apuesta por artistas más emergentes (pero no por ello poco conocidos), tampoco olvida los clásicos. Nas salió a un abarrotadísimo escenario Ray-Ban que esperaba rememorar algunos hits de su debut ‘Illmatic’, tal como se demostró en cuanto sonaron las primeras notas de 'The world is yours'.

El rapero de la Costa Este hizo un repaso por su discografía hasta llegar al más reciente ‘Nasir’ para finalizar con la significativa ‘One Mic’.

Tras él y pasando el larguísimo puentes hasta el Primavera Bits, visitaba por primera vez el escenario Lotus, una de las novedades de esta edición. Ubicado a pie de playa, este escenario recogerá distintos géneros y propuestas a lo largo del festival.

Una de ellas fue Princess Nokia, que nos hizo movernos a ritmo de R&B e hizo alarde de sus raíces puertorriqueñas interactuando en español con el público.

Dos horas después volvía a llenar la playa la coreana-estadounidense Yaeji, que se movía entre la mesa de mezclas y la parte delantera del escenario micro en mano con su particular baile. Puede que el evidente playback rechinase un poco, (el año pasado su sesión en Sónar de Día fue muy distinta) pero no pareció importarle al público que no dejó de bailar durante toda su actuación.