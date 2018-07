Foo Fighters, Green Day y Kings of Leon ya tienen hora y cita con el Mad Cool

HORARIOS Y LINE UP DEL MAD COOL

Jueves de Foo Fighters, viernes de Green Day y sábado de Kings of Leon. Arrancan las procesiones festivaleras y el Mad Cool 2017 ha confirmado el line up del festival que se celebrará en la madrileña Caja Mágica los próximos 6, 7 y 8 de julio. Más de 60 bandas, sold out -45.000 billetes diarios vendidos- y 5 escenarios para confirmar la consolidación del festival del verano madrileño.