Jean-Michel Jarre, James Blake, Flume o Roots Manuva se suman al Sónar 2016

A los ya anunciados New Order, Anohni: Antony and The Johnsons, Oneohtrix Point Never, Hudson Mohawke, Skepta, John Grant, Kode9 o Matias Aguayo de la primera tanda de confirmados, la organización de Sónar ha dado a conocer una nueva lista de artistas que comprondrán en lineup de este año. El productor, músico y compositor francés Jean-Michel Jarre, leyenda de la electrónica popular y pionero de los sintetizadores desde su innovador álbum de debut Oxygene, ha escogido Sónar Barcelona para su regreso a los escenarios. El 17 de junio tendrá lugar el estreno mundial de su nuevo y espectacular show donde interpretará las canciones de sus dos nuevos álbumes, así como sus grandes éxitos, en la que será su única actuación en España.

Además Sónar 2016 suma a varios de los artistas más destacados de la electrónica, la vanguardia y la música de baile de la actualidad: El músico británico James Blake presentará su tercer álbum, Radio Silence con un nuevo show audiovisual. Flume, el productor australiano de más éxito internacional de los últimos años, autor de joyas como "Drop The Game" y remixes para Arcade Fire y Junior Boys, debuta en Sónar con un concierto en el que presentará su esperadísimo segundo álbum, Skin.

En el terreno del hip hop y el r&b, hay que destacar a la norteamericana de origen etíope Kelela, nueva estrella del r&b futurista, que interpretará en directo las sensacionales canciones de Hallucinogen y Cut 4 Me; el siempre sólido y personalísimo sonido de Roots Manuva, uno de los MCs más importantes de la historia del hip hop británico, presentando su nuevo álbum Bleeds; y la nueva sensación del grime en el Reino Unido, Stormzy, joven vocalista que en ha pasado en muy poco tiempo del anonimato a situarse en cabeza de los nuevos ritmos urbanos de Londres.

Mención aparte para Nozinja, maestro del sonido shangaan electro surgido del suburbio de Soweto, en Johannesburgo, que ofrecerá un vibrante show en SonarVillage de polirritmia electrónica africana y trepidantes bailes que subvierten la danza tradicional del país.

El techno bailable y los ritmos de club están, un año más, perfectamente bien representados por figuras de la talla de Boys Noize (presentando su nuevo y espectacular show en Sónar de Noche), John Talabot (cerrando el viernes noche en SonarPub con uno de sus hipnóticos sets de house mutante) y Jackmaster (habitual en las listas de los djs más populares y relevantes del mundo) y los infalibles The Martinez Brothers, continuadores de la tradición house neoyorkina y encargados de cerrar SonarClub la noche del viernes. Sónar rediseña completamente el escenario SonarCar, que muta a un espacio 100% clubbing y se prepara para acoger dos exclusivas sesiones de 7 horas cada una, a cargo de dos prescriptores de lujo, como son el británico Four Tet y el legendario dj francés Laurent Garnier.