Primavera Sound Barcelona 2021 anuncia 'sold out' 10 días después de poner a la venta las entradas

Este 2020 el mundo de la música, la cultura y el espectáculo se han visto gravemente afectados por las consecuencias de la pandemia mundial de Covid-19. Miles de conciertos y giras cancelados y festivales que han tenido que aplazar su celebración hasta 2021.

Esto es lo que le ha ocurrido a Primavera Sound, que si en un primer momento movieron las fechas de principios de junio a finales de agosto de este mismo año, viendo la situación en la que nos encontramos y teniendo en cuenta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, finalmente aplazó el que será su 20 Aniversario a 2021.

Tras publicar los primeros confirmados de la próxima edición, manteniendo en su gran mayoría a los artistas que iban a actuar este 2020; la organización puso a la venta las entradas para Primavera Sound 2021 el pasado 3 de junio. Poco más de una semana después, anuncian que se han agotado tanto los abonos como las entradas de día.

"Gracias. No había otra palabra posible para comenzar esta nota informativa porque, en realidad, esto es una nota de agradecimiento", empieza el mensaje en el que anuncian el 'sold out'.

"Gracias a las 65.000 personas que, incluso en unos tiempos tan duros como los que estamos viviendo, han confiado en nosotros. Es este un agradecimiento por partida doble: a todos los que tenían su entrada para Primavera Sound Barcelona 2020 y han decidido conservar su ticket para el año que viene, que han sido la inmensa mayoría; y también a todos los recién llegados a nuestra familia: los nuevos compradores que han demostrado que hay esperanza para los grandes eventos de música en directo y han decidido que la pasión por la música es más fuerte que el miedo a la incertidumbre".

PRIMAVERA SOUND 2021, UN CARTEL PARA TODOS LOS GUSTOS

Entre los artistas que ya han avanzado para la siguiente edición, encontramos grandes cabeza de cartel como Massive Attack, Bad Bunny, The Strokes, Tyler, The Creator, Tame impala o The National .

Siguiendo en la línea de ampliar el festival a todo tipo de estilos musicales que ya avanzaron el año pasado bajo el lema (tan acorde a la actualidad) #TheNewNormal, encontramos un cartel de lo más variado.

Para los nostálgicos que siguen confiando en el que el rock sea la esencia de Primavera Sound, encontramos bandas como The Strokes, The National, Tame Impala, Black Lips, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr,, King Gizzard & the Lizard Wizard o Iggy Pop, entre muchos otros.

Destacan también los nombres de Massive Attack, Tyler, The Creator, Gorillaz o FKA Twigs; así como artistas que se mueven en el pop, que el año pasado ya ganó bastante terreno en este festival, como Charli XCX, Mabel o Amaia.

Tampoco podía faltar la música urbana, que corona las listas de medio planeta durante los últimos años. A nombres internacionales como Bad Bunny, Duki o Paloma Mami, se les unen artistas patrios que ya no necesitan presentación, como C. Tangana, Yung Beef o Bad Gyal.

Y entre muchos otros estilos, la música electrónica continua ganando peso en Primavera Sound como lleva haciendo desde hace varios años. Grandes nombres como Amelie Lens, Disclosure, Caribou o Nina Kraviz.