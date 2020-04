Bad Gyal regresa con 'Tu Eres Un Bom Bom (Remix)' junto con Kafu Banton

Bad Gyal sigue dejando su huella en la música internacional y su nueva propuesta es su colaboración con Kafu Banton, cantante de reggae panameño y luminario del movimiento One Love, en el remix de 'Tu Eres Un Bom Bom'.

El tema viene acompañado de un videoclip rompedor, dirigido por Laura Vifer y en el que la reina catalana del dancehall nos hipnotiza con su movimiento de caderas al ritmo de reguetón.

El remix de 'Tu Eres Un Bom Bom' ha sido producido por DJ Blass y Mista Greenzz junto a El Guincho y sin duda, esta colaboración tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito, aunque sea durante el confinamiento.

LETRA 'TU ERES UN BOM BOM (REMIX) DE BAD GYAL Y KAFU BANTON

[Intro: Kafu Banton & Bad Gyal]

Check out, check out

Bom bom, Bad Gyal

Panamá, high gyal

Barcelona, Bad Gyal

Pa' las locas

Kafu

[Verso 1: Kafu Banton]

Vine a decirte en tu cara

No sé si tú gusta' o no gustas de mí (Ja)

Pero ese flow que tú cargas

Hace que los tigres se fijen en ti

Y te tiran y te asaran

Yo lo he pensado, no te voy a mentir

Y tú ni bolas les paras

Tú te haces la loca porque, eh

[Estribillo: Kafu Banton & Ambos]

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

[Post-Estribillo: Kafu Banton]

Tú estás bien clara, que tú eres un bom bom (Ja)

Y quieren probarte y tú no eres ron

Pa' meterte el diente y tú no eres gum (Mmm)

No te hagas la boba, que tú no eres dumb (No, no)

[Verso 2: Bad Gyal & Kafu Banton]

Por ahí se dice que soy un bombón

Cuando va conmigo siempre carga su gun

Sabe que hay pila que quieren su posición

No es que sea uno, es que son un montón

En tu Kawasaki yo soy wine pon it

Dice que estoy buena, que estoy physically fit

Blanquito te sabe a coco

Porque todos saben que yo soy un—

Soy un bombón

Cada noche quiere que mande la ubicación

El pelo hasta el culo, el bolso Louis Vuitton

Desde que me vio en el VIP quiso pasar a la acción (Eh, eh)

[Estribillo: Kafu Banton & Ambos]

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

[Post-Estribillo: Kafu Banton & Bad Gyal]

Tú estas bien clara, que tú eres un bom bom (Ja)

Y quieren probarte y tú no eres ron

Pa' meterte el diente y tú no eres gum (Mmm)

No te hagas la boba que tú no eres dumb

[Verso 3: Kafu Banton & Ambos]

Oye, Bad Gyal, tú sí ere' un bom bom

To's los gangsta' quieren probar un some

Tú te haces la loca y miras pa' Japón

Y no te ubican pero ni con dron

Te quieren a la plancha con champiñón

To'l mundo goloso y yo tranquilón

Dicen que la flaca mueve el maquinón

Adivinen quién va en el timón

Caramelo de azúcar

Dámelo que lo quiero degustar

Pa' probarlo y poderlo disfrutar

Tráeme ese caramelo que yo quiero lamerlo

Uuh

[Estribillo: Kafu Banton & Ambos]

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, mami, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, tú eres un bom bom

Tú eres un bom bom, nena, tú eres un bom bom

[Outro: Kafu Banton & Bad Gyal]

Original Kafu Banton

Bad Gyal

DJ Blass, DJ Blass

Rasta Lloyd, Mista Greenzz

Gincho

Mista Greenzz

Tú eres un bom bom