Vacas con manguitos 'protestan' por el posible cambio de ubicación del Doctor Music Festival

Ahora, algunos medios apuntan al Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló como nuevo emplazamiento, con el consiguiente problema organizativo y comunicativo para el festival, que había basado su discurso en los elementos telúricos del valle, la ecología, la comida orgánica e incluso la geometría sagrada para su edición 2019. Sin embargo, el festival niega haber llegado a ningún acuerdo con el circuito: "A fecha de hoy no hay ningún acuerdo firmado para trasladar el festival a Montmeló o a otra ubicación".

Doctor Music, con artistas confirmados de la talla de The Strokes, Rosalía, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Greta Van Fleet o King Crimson, hizo un comunicado en el veía "difícil" que el festival "pueda celebrarse en Escalarre este verano", lamentado la "exagerada interpretación normativa" de ACA, ya que el valle "no se ha inundado nunca en verano (al menos, desde que se conservan datos)".

GRAN GOLPE PARA EL SECTOR TURÍSTICO

Aunque la decisión está tomada al 100%, es la segunda vez que la Agencia Catalana del Agua (ACA) tumba el proyecto, que tiene muy pocas posibilidades de poder celebrarse en Pallars los días 11, 12, 13 y 15 de julio.

Esto supondría la anulación de todas las reservas en la zona, y según el presidente de la Federación de Hostelería, Josep Castellarnau, los establecimientos tenían el 80% de las reservas vendidas, tanto en el Sobirà como en las comarcas vecinas del Vall d’Aran y el Pallars Jussà.

En su día, la promotora del Doctor Music pidió al sector turístico de la zona su colaboración y se bloquearon reservas para las fechas del festival, pero también con anterioridad y posterioridad para el personal de montaje y desmontaje, ya que la infraestructura del festival estaba prevista para 55.000 asistentes.

Esto, según el propio Castellarnau, se traduce en que los hoteles y los campings solo han podido garantizar un 10% de las reservas a los clientes habituales, porque el otro 90% estaba reservado para el festival.

VACAS CON MANGUITOS A MODO DE PROTESTA

En esta coyuntura, los hoteleros y el sector turístico del Pallars han creado una plataforma para defender la celebración del festival en el Pallars, y han difundido imágenes de vacas con manguitos y un videoclip para criticar los ecologistas de Ipcena, donde aparecen en barca o surfeando en esos mismos prados.

Además, esta plataforma mantiene su protesta programada para el sábado con una marcha lenta de coches desde Tremp hasta los prados donde estaba previsto que se celebrase el festival.

EL FESTIVAL PODRÍA IRSE AL VALLÈS

El Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló) se postula como alternativa, según apunta TV3, ya que se trata de una "una excelente localización", y tiene experiencia en albergar grandes festivales, como ya hiciera el año pasado con el Daydream Festival. Ante esta posibilidad, las redes ya han comenzado a bromear lanzando memes:

Ya veremos cómo queda todo esto y dónde se celebra finalmente el festival, lo que está claro es que nosotros ¡no pensamos perdérnoslo!