Daydream Festival vence al viento y cierra su primera edición por todo lo alto

Desde que el icónico festival belga Daydream anunció su primera edición en nuestro país, estábamos expectantes por descubrir cómo sería en directo este particular cuento de hadas.

Su mastodóntico castillo de fantasía coronando el Main Dream, el escenario principal por el que han pasado durante estos dos días los mejores nombres del EDM internacional como Martin Garrix, Steve Angello, Dimitri Vegas and Like Mike, WandW o Martin Solveig; cobraba vida por primera vez con nuestro DJ Uri Farré.

El DJ de Europa FM ha puesto a todo el mundo a saltar en pocos minutos, con una sesión repleta de temazos dance. Pero eso no ha sido todo, Uri Farré nos ha regalado en primicia el estreno de su nuevo tema Feel The Beat con el que está dispuesto a petarlo este verano.

La tarde ha continuado con la mejor música electrónica por el Main Dream, por donde han pasado artistas como Hector Mass, MTTN o Brooks, mientras que el atardecer llegaba durante la sesión de Lucas & Steve, creando un ambiente más mágico si cabe.

Con la noche en el escenario principal se podía apreciar aún más el despliegue de luces del Daydream Festival con las sesiones de Lost Frequencies, Sunnery James & Ryan Marciano o Martin Solveig.

Y la esperadísima recta final, donde hemos podido disfrutar en directo de una increíble sesión de WandW, siempre dejando el listón muy alto como podemos comprobar los fines de semana en Europa Baila.

Y antes de que nos diésemos cuenta nos acercamos al final de la primera jornada de Daydream Festival con Dimitri Vegas and Like Mike, sin duda el mejor cierre que podía tener un día tan especial.

SEGUNDA JORNADA: EL DAYDREAM VENCE AL VIENTO

La segunda jornada se ha visto lamentablemente afectada por las fuertes rachas de viento que se han ido sucediendo durante toda la mañana y parte de la tarde del sábado. Para evitar que el viento provocase algún accidente que pudiese poner en riesgo la seguridad de asistentes, artistas o trabajadores, se decidió posponer la apertura de puertas hasta poco antes de las 21.00h.

El line-up programado para el sábado se ha visto afectado por esta incidencia pero rápidamente los diferentes escenarios del Daydream se han llenado de la mejor música electrónica para dar la bienvenida de nuevo a los asistentes.

El MainDream ha vuelto a iluminarse para recibir a grandes nombres del EDM como R3hab, Nicky Romero o Steve Angello, uno de los artistas más esperados de esta edición que no ha defraudado con una espectacular sesión.

Y finalmente no podíamos despedir esta edición con otro que no fuese Martin Garrix. El neerlandés ha hecho saltar a todos los asistentes hasta el final con temazo tras temazo demostrando por qué es de los mejores DJ's del mundo..

Pero no solo ha reinado el EDM en el Daydream Festival, los escenarios Reboot y Playing For The Deeps han reunido a lo mejorcito del techno, el house y el Underground.

A las magníficas sesiones del viernes de Loco Dice, Paco Osuna, Dubfire, Raxon o Joris Voorn; se han sumado las del sábado como el genial Luciano con el escenario Reboot a reventar, seguido de Stacey Pullen, el siempre impecable Marco Carola y Nic Fanciulli.

Y para completar la experiencia, infinidad de personajes mágicos se encargaban de la animación en sus diferentes escenarios, que hacían, literalmente, que nos sintiéramos como en un verdadero cuento de hadas.