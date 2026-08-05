Gracie Abrams revela cómo le ha ayudado Paul Mescal en su nuevo álbum: "Es el mejor regalo"

Desde que se confirmó su relación a finales de 2024, Gracie Abrams y Paul Mescal se han convertido en una de las parejas de moda de Hollywood. Aunque ambos valoran mucho la privacidad, la cantante ha compartido varias imágenes junto al actor en sus redes sociales, e incuso escribieron juntos una canción de su último disco, Daughter From Hell, y en una entrevista reciente se ha referido a él como el "mejor regalo" de su vida.

En una conversación con Rolling Stone, Abrams ha confesado que le preocupaba cómo iba a escribir este álbum, ya que, acostumbrada a escribir sobre desamor, era la primera vez que se enfrentaba a la composición estando en una relación que le llena de "seguridad, alegría, amor y tranquilidad". Sin embargo, aclara que Mescal ha tenido un impacto muy positivo en su forma de escribir.

"Me ha dado un montón de espacio para reflexionar sobre todo lo que hay en mi vida. Me ha servido de espejo de una forma que no sabía que ninguna relación pudiera hacerlo. Me ha dado toda la perspectiva que jamás podría haber esperado, sobre relaciones anteriores, sobre mi relación con mi familia, sobre mis amistades. Es el mejor regalo, y punto" afirma.

De hecho, el actor de Hamnet ha participado activamente en la composición de Daughter From Hell y aparece como coautor de Imaginary Friends. "No fue nada extraordinario. Somos una familia muy musical, así que siempre hay algo en marcha. Empecé a tocar esta parte de guitarra, pero eso lo hacemos todo el tiempo (...) Crear cosas juntos es lo más fácil del mundo", explica sobre la canción.

Paul Mescal se encuentra inmerso en la grabación de la tetralogía de los Beatles, en la que interpreta a Paul McCartney. Para prepararse el papel ha tenido que aprender por su cuenta a tocar el bajo con la mano contraria y Abrams asegura que ha sido "increíble ser testigo de su dedicación. Es como un extraterrestre. Quiero decir, toca mejor la guitarra al revés de lo que yo he tocado la guitarra en toda mi vida".