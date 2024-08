La historia de amor de Paul Mescal y Gracie Abrams: cuánto llevan y las imágenes juntos

Confirmado: Paul Mescal y Gracie Abrams están juntos. Ambos forman una de las parejas más destacadas del verano, ya que tanto el actor como la cantante están viviendo el mejor momento de sus respectivas carreras profesionales.

Paul Mescal, a sus 28 años, estrenará el 15 de noviembre la película Gladiator 2, donde interpreta el papel protagonista tras consolidarse como uno de los actores más prolíferos de la actualidad. Así lo demuestran sus interpretaciones en la serie Normal People (2020) o en los largometrajes Aftersun (2022) y Desconocidos (2023).

Por su parte, Gracie Abrams ha publicado con 24 años su segundo álbum de estudio, The Secret Of Us, el cual incluye una colaboración con Taylor Swift y su éxito I Love You, I'm Sorry. Ahora mismo se encuentra en el punto más álgido de su trayectoria en cuanto a fama se refiere, después de haber sido telonera en The Eras Tour y en el primer tourOlivia Rodrigo. Además, este año comienza su propia gira de conciertos, la cual pasará por Madrid durante dos días consecutivos.

Bajo este contexto, unas fotografías captadas por Daily Mail han confirmado el romance entre el irlandés y la estadounidense. En ellas, se aprecia a la pareja paseando por Londres felices y acaramelados. De hecho, una de las imágenes muestra a Gracie Abrams mordiendo un dedo de la mano derecha de Paul Mescal, mientras él hace una mueca entre el dolor y la risa.

Cuánto llevan juntos Paul Mescal y Gracie Abrams

Los rumores sobre el romance entre el actor y la artista se remontan a finales de junio de 2024, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Londres, en lo que podría haber sido una de sus primeras citas. Así lo relató TMZ.

Según una fuente anónima a la que ha tenido acceso People, Paul Mescal y Gracie Abram "se han estado enrollando", aunque todavía se encuentran en una "etapa temprana" de su romance.

Esta no sería la primera vez que Paul Mescal ha mantenido una relación amorosa con una cantante. Entre 2020 y 2022, el actor estuvo junto a la también artista estadounidense Phoebe Bridgers.