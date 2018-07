Mark Ronson nuevo confirmado para el FIB 2015

Nuevos nombres se van sumando al cartel de FIB Benicàssim 2015. Son nuevas incorporaciones que aumentan la diversidad de propuestas y estilos de los que van a poder disfrutar los asistentes al Festival.

La lista de este nuevo anuncio empieza con la voz y las guitarras del aclamado Jamie T, los estribillos de dinamita de los infalibles Kaiser Chiefs, las virtudes rítmicas y vocales del carismático y talentoso neo-crooner Stromae y los beats electrónicos de un amo de las pistas de baile como A-Trak.

Se debe remarcar el contagioso furor bailable del músico y productor Mark Ronson, creador de la canción y famoso videoclip donde participa Bruno Mars, Uptown Funk, que está siendo uno de los éxitos actuales. Esta vez en su faceta de DJ.

Pero también destacan las adictivas melodías de Hinds, una de las revelaciones de este año, el clasicismo melódico de los hermanos Husdon Taylor, y la puntería pop de dos bandas nacionales para no perder de vista: Beach Beach y Nunatak.

Todos estos nombres se unen a The Prodigy; Portishead; Florence + The Machine, en su único concierto en nuestro país y con nuevo disco; Los Planeta; Noel Gallagher’s High Flying Birds, que nos presentará su nuevo disco; Bastille; Crystal Fighters; Public Enemy, los recientes ganadores de un Grammy; Clean Bandit y MØ. Una lista que no ha hecho más que empezar y que seguirá dando nuevos nombres de artistas que, junto a ti, harán que los días 16, 17, 18 y 19 de julio sean fechas para recordar.