De 100 nominaciones de Beyoncé a Rosalía como la artista pop española más nominada: los grandes titulares de cara a los Grammy 2027

Las nominaciones a los Grammy 2027 han revolucionado la industria musical, lo que adelanta una 69ª edición el próximo 7 de febrero de 2027 de infarto.

Rosalía se alza con nueva nominaciones, 11 contando las que también ha conseguido el equipo de LUX, y entre ellas podría conseguir las tres grandes categorías de Álbum del año, Canción del año y Grabación del año. Además, Beyoncé ha batido un récord sin precedentes en esta edición, y RAYE ha pasado de artista revelación a ser la más nominada este 2027.

Recopilamos todas las curiosidades de cara a los Grammy 2027:

El hito de Rosalía como artista española

Rosalía y su disco LUX están nominados a once categorías, un hito de lo más destacado de su carrera, pero también para la música. Y es que la artista es la primera cantante femenina hispanohablante en ser nominada en Álbum del Año, un logro conseguido gracias a su disco LUX (Complete Works).

A su vez, Rosalía ha conseguido alzarse como la artista pop española con más nominaciones. Si tenemos en cuenta las 9 categorías en las que opta directamente ella, la cantante ha adelantado a Alejandro Sanz y Julio Iglesias, quienes en sus trayectorias han conseguido 7 nominaciones.

La catalana se convierte en la tercera artista española con más nominaciones a los Grammy, por detrás de Plácido Domingo (31 nominaciones) y Alicia de Larrocha (14 nominaciones).

Además, es la primera artista de habla hispana en conseguir más nominaciones en una sola edición de los Grammy.

Beyoncé suma un total de 100 nominaciones

Beyoncé es la artista más galardonada de la historia de los Grammy con 35 gramófonos, pero esta edición ya ha conseguido un hito con tan solo el anuncio de las nominaciones: la superestrella alcanza las 100 nominaciones a los Premios Grammy, un hito conseguido gracias a optar en 2027 a Mejor interpretación R&B solista por Morning Dew (Donk).

Rosalía supera las nominaciones de Bad Bunny en 2026

Si bien 2026 fue el año de Bad Bunny, pues el puertorriqueño hizo historia al alzarse con el Álbum del año con Debí Tirar Más Fotos, el artista optaba a seis nominaciones, mientras que Rosalía lo hace a nueve, sin tener en cuenta las otras dos que premiarían al equipo alrededor de LUX.

Cabe recordar que hasta ahora solo dos discos en español habían optado a álbum del año: Debí tirar más fotos y Un verano sin ti, de Bad Bunny. Ahora, Rosalía podría conseguir este hito con LUX.

Raye también opta a los tres grandes premios

Por su parte, RAYE iguala un récord histórico: sus 11 nominaciones para los Grammy 2027 empatan la cifra más alta conseguida por una mujer en una sola edición de los Grammy. Y está nominada en las tres grandes categorías: Álbum, Grabación y Canción del Año.

Taylor Swift puede ampliar su propio récord

Taylor Swift opta a Álbum del año con The Life of a Showgirl, y si lo consiguiera sería la primera artista en conseguir cinco premios en esta categoría. Además, vuelve a estar nominada a Canción del Año, una categoría que todavía no ha ganado.

Harry Styles no opta a ninguna categoría

Una sorpresa que ha pillado a sus fans desprevenidos es que Harry Styles no ha conseguido ninguna nominación a los Grammy 2027 con Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Y es que cabe recordar que con su disco anterior, Harry's House, el artista consiguió tres premios Grammy de las siete categorías a las que optaba, entre ellos al Álbum del año, pero con su último proyecto no ha habido la misma suerte.