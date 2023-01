15 canciones que cumplen 20 años en 2023

Hace dos décadas que nos volvimos locos moviendo las caderas con Crazy in love y Jenny from the Block . Hace veinte años que disfrutamos nerviosos de la actuación de Beth Rodergas en Eurovisión y soñamos con enamorarnos escuchando Son de amores . 2003 nos marcó musicalmente y aquí rescatamos 15 grandes éxitos que celebran su 20º aniversario en 2023 y que abrirán la caja de los recuerdos.

No lo vas a creer, pero han pasado veinte años del Oscar de Hable con ella de Pedro Almodóvar, del estreno de Aquí no hay quien viva, del polémico beso de Britney Spears y Madonna, del éxito de Kill Bill y Buscando a Nemo, y del nacimiento de Forocoches.

En 2003 pasaron muchas cosas en el mundo del espectáculo y la cultura, y más en concreto en la música. Ese año se estrenaron canciones que forman parte de nuestras vidas y están llenas de recuerdos, de largas noches de diversión y de algunas historias de amor.

'Crazy in love', de Beyoncé

Fue la primera canción de Beyoncé y el rapero Jay-Z, que después se convertiría en su marido y padre de sus tres hijos. Fue un éxito en todo el mundo en las pistas de baile, obtuvo el Grammy a la Mejor Canción y, en 2010, la revista Rolling Stone la colocó en el número 118 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

'La madre de José', de El Canto del Loco

En 2003 El Canto del Loco era una de las bandas pop más exitosas del momento y esta canción, que pertenece a su discos Estados de Ánimo, revolucionó las listas. “La madre de José es una cosa que me parece caduca y hace como diez años que no la canto”, dijo sobre ella Dani Martín al preguntarle por qué no había incluido este tema mítico del grupo en su disco homenaje.

'Bonito', de Jarabe de Palo

Esta canción dio nombre al cuarto álbum del grupo Jarabe de Palo que fue publicado en 2003. “Con Bonito queremos demostrar que vale la pena vivir en este mundo, que las cosas pueden resolverse con amor y no con bombas como prefieren otros”, dijo Pau Donés, líder de la banda, sobre este tema que fue su especial homenaje a Bob Marley.

'Where is the love?', de The Black Eyed Peas

Fue el primer sencillo de Elephunk, el tercer álbum del grupo estadounidense de hip-hop, por aquel entonces liderado por Fergie. La canción Where is the love? consiguió llegar al puesto 8 en Estados Unidos y además consiguió el número 1 en Australia y Reino Unido.

'No es lo mismo', de Alejandro Sanz

No es lo mismo fue el séptimo álbum de estudio de Alejandro Sanz—lleva 13— y la canción del mismo título su primer single, lanzado en septiembre de 2003. La canción, la primera en la que el cantante mostró su inconformismo político, fue reconocida como Mejor Canción en los Latin Grammy de 2004.

'Puedes contar conmigo', de La Oreja de Van Gogh

En 2003 el grupo donostiarra copó las listas con varias de las canciones de su tercer álbum de estudio, Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Puedes contar conmigo, tema compuesto por Amaia Montero, fue el primer lanzamiento de LP y una de las muchas canciones que se cantaron a pleno pulmón en sus conciertos.

'Bring Me To Life', de Evanescence

Bring Me To Life, la canción más escuchada de la banda americana, está incluido en su primer disco Fallen, con el que se dieron a conocer en todo el mundo. La canción forma parte de la banda sonora de la película Daredevil y vendió más de siete millones de copias.

'Son de amores', de Andy y Lucas

Dos amigos gaditanos irrumpieron en 2003 en la escena musical con el álbum Andy & Lucas, un trabajo que mezclaba pop, flamenco, rumba y hasta música de disco. Su primer tema, Son de amores, se convirtió casi de forma instantánea en todo un éxito en España y Latinoamérica.

'Dime', de Beth

La tercera finalista de Operación Triunfo representó con esta canción a España en el Festival dd Eurovisión en 2003 y, aunque logró colocarse como una de las favoritas en las encuestas, finalmente quedó en un octavo lugar. A Beth, el tema era el que menos le gustaba de los tres que le presentaron y aún hoy sigue sin estar muy convencida con él.

'Jenny from the Block', de Jennifer Lopez

Hace veinte años que la cantante del Bronx lanzó Jenny from the Block, un tema que advertía de la intrusión de los paparazzi en su intimidad y en la de su pareja, que en aquel momento era Ben Affleck. Dos décadas después, otras bodas e hijos mediante, ellos dos han recuperado su historia de amor y los fotógrafos siguen persiguiendo cada uno de sus movimientos.

'Sámbame', de UPA Dance

Ayudados por el éxito de la serie, UPA Dance, el grupo que formaron Pablo Puyol, Beatriz Luengo, Mónica Cruz, Miguel Ángel Múñoz y Silvia Marty, convirtió cada una de sus canciones en un triunfo y Sámbame fue una de ellas. Quién sabe si los protagonistas de su secuela, UPA Next, también trascenderán la pantalla y llegarán a las pistas de baile.

'Soldadito marinero', de Fito y Fitipaldis

El que fue el segundo sencillo del disco Lo más lejos a tu lado de la banda bilbaína Fito y Fitipaldis tiene el honor de ostentar el título de ser la canción más escuchada en España de los 2000 en Spotify, con más de 100 millones de reproducciones. Fito Cabrales ha desvelado en más de una ocasión que compuso esta historia del marinero y su amante prostituta tras cruzarse con un hombre mayor en la calle.

'Lento', de Julieta Venegas

Con esta canción, la cantante mexicana Julieta Venegas se adelantó al movimiento slow life que a partir de 2015 se convirtió en una filosofía de vida. Lento fue uno de los grandes éxitos de la música latina ese año y, en 2006, la versión lanzada con la cantante brasileña Érika Martins fue un bombazo en Brasil.

'En tu cruz me clavaste', de Chenoa

La cantante mallorquina consiguió con esta canción triunfar en Latinoamérica, lo que le sirvió para ser el tema principal de la famosa telenovela venezolana Estrambótica Anastasia. La canción forma parte del segundo LP de Chenoa, Soy mujer, y aún hoy es una de las canciones más esperadas en sus conciertos.

'1 más 1 son 7', de Fran Perea

En abril de 2003 se estrenó una de las series de más éxito de la televisión, Los Serrano, y con ella todos empezamos a tararear esta canción que interpretaba Fran Perea, uno de sus protagonistas, como cabecera de cada capítulo. Este pasado mes de agosto, el cantante volvió a hacerlo y a petición del público la cantó en un karaoke callejero de Madrid.