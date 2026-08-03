Abraham Mateo y María Becerra lanzan 'Así', la colaboración que promete ser una de las canciones del verano
Abraham Mateo inaugura su nuevo proyecto artístico con Así, su esperada colaboración con María Becerra y Big One.
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Abraham Mateo acaba de publicar la primera canción de su nuevo proyecto artístico y ha querido contar con una de las voces más reconocidas del pop argentino: María Becerra. Después de varias semanas adelantando el tema en redes sociales, por fin ha salido Así, su esperada colaboración producida por Big One, uno de los productores más cotizados de la escena latinoamericana, y el propio cantante.
En esta canción, Mateo y Becerra nos muestran su lado más romántico, cantando sobre la conexión especial que existe cuando dos personas sienten que están hechas la una para la otra. Además, gracias a su sonido tan refrescante, la colaboración promete convertirse en una de las canciones del verano.
Pero más allá de la melodía pegadiza del estribillo, los ritmos latinos y las guitarras con tintes flamencos convierten Así en la fusión perfecta entre los mundos de ambos cantantes.
El lanzamiento del tema ha venido acompañado de un videoclip dirigido por Mario Arenas, en el que la química entre ambos es la gran protagonista, y que ya supera el millón de visualizaciones en YouTube.
Esta no será la única colaboración del nuevo proyecto discográfico de Abraham Mateo, que, según ha adelantado él mismo, contará con la participación de más artistas latinas.
El estreno en directo en Madrid
Algunos fans pudieron escuchar la canción en directo días antes de que saliera a la luz en el concierto de María Becerra en Las Noches del Botánico. 'La Nena de Argentina' invitó a Abraham Mateo a cantar Así en exclusiva para sus fans madrileños, y la actuación no tardó en viralizarse, dejando claro las ganas que tenía el público de esta colaboración.
Letra de 'Así'
Ya dejamo' de ser lo que un día fuimos
Pero me gusta lo que somo’ (Me gusta lo que—)
Si el destino tiene esa cara, me dejo llevar
Y de todo me olvido, oh-oh-oh
Una noche más
Sé que si lo pido, tú me das
Un besito pa' sentirte la humedad
Después de ti no quiero buscar más
Es que me encanta' así (Así)
Así de buena, así de mala, así (Así)
Así con ropa, así sin nada, así, sí, sí
Siento que estamo’ en lo mismo
Llámalo "egoísmo", pero te quiero pa' mí (Así)
Así de buena, así de mala, así, sí, sí (Así)
Así con ropa, así sin nada, así, sí, sí (Sí, sí)
Siento que estamo' en lo mismo
Llámalo "egoísmo", pero te quiero pa' mí
Intento controlar mis emocione' y no jugar con ilusione'
Y pienso (-so) que me sobran las razone' para escribirte canciones
Yo siento que cuando te miro a los ojos, me hace' una estrella
Vivamos en una de ellas
Y dime tú (Dime)
¿Qué es lo que harías si algún día yo falto en tu vida? (Yeah-yeah)
Yo creo que nunca podría seguir con la mía (La mía)
Siento que estamo’ en lo mismo
Llámalo "egoísmo"
Pero quiero una noche más
Sé que si lo pido, tú me das
Un besito pa’ sentirte la humedad
Después de ti no quiero buscar más
Es que me encanta' así (Así)
Así de bueno, así de malo, así (Así)
Así te quiero, así te amo, así, sí, sí (Yo te amo así)
Siento que estamo’ en lo mismo
Llámalo "egoísmo", pero te quiero pa' mí (Así)
Así de bueno, así de malo, así (Así)
Así te quiero, así te amo, así, sí, sí
Siento que estamo' en lo mismo
Llámalo "egoísmo", pero te quiero pa' mí
(Pero te quiero así, sí, sí)
(Yeah)
La Nena de Argentina
Y Abraham Mateo, -eo
-eo (Así, sí, sí)
Big One