Abraham Mateo canta al desamor desde París en 'Qué tal te va sin mí', su nueva canción

Abraham Mateo, en el vídeo de 'Qué tal te va sin mí' | TikTok

Abraham Mateo empezó 2026 celebrando 20 años de carrera con un concierto en el Movistar Arena de Madrid donde desplegó todo su talento e hizo sonar sus grandes hits junto a artistas como Ana Mena y Chanel.

El cantante se puso en pausa después del show y a final de mes se fue a París para (ahora ya lo sabemos) grabar el vídeo de su nuevo tema: Qué tal te va sin mí.

Así nos lo ha revelado en sus redes sociales, donde este martes compartía un fragmento de la canción que lanzará este viernes 20 de marzo y que llega solo tres meses después de que saltase la noticia sobre el final de su relación con la influencerEsty CG.

El de San Fernando canta ante la Torre Eiffel esta emocionante balada en la que explora el desamor desde la madurez. A sus 27 años, deja a un lado los reproches para mirar su relación pasada con nostalgia y sin ocultar sus sentimientos.

Me acostumbré

A sentirme así

A verme solo en el espejo

Buscando tu reflejo

Es que yo quiero

Que tú quieras querer como te quiero a ti

Pero el orgullo no me deja escribirte

Para saber de ti

Abraham Mateo habla claro en la canción de la que ha vuelto a compartir un nuevo fragmento en TikTok junto a un mensaje que deja poco lugar a dudas.

"Te la dedico", escribe el intérprete que en este nuevo vídeo (esta vez no es una grabación en París) confiesa que echa de menos el día a día aunque ya está acostumbrado a esta rutina.

Cómo pesan los recuerdos

Verte secarte el pelo

No me arreglo

Y me veo feo

Me autosaboteo

Melatonina y no me duermo

Y aún en sueños te veo

Y aunque no me lo creo

Me acostumbré

A sentirme así

Qué tal te va sin mí llega este viernes 20 de marzo cuando se cumplen ocho meses de BAI-LALA, su último lanzamiento en solitario. Después llegó Tonto por ti, su hit con Leire Martínez que forma parte de su disco Historias de aquella niña.