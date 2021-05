Actuaciones iHeartRadio Music Awards: Ariana Grande y The Weeknd, Demi Lovato, Doja Cat, y muchos más

Los iHeartRadio Music Awards 2021 han tenido lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles en un evento que ha permitido público con mascarilla pero sin distancia social presentado por Usher.

Entre los ganadores, The Weeknd se ha llevado los premios a Canción del año por Blinding Lights y Mejor artista masculino. La banda surcoreana BTS también se ha llevado dos galardones, el de Mejor army y Mejor video musical por Dynamite.

Dua Lipa se alzaba como Mejor artista femenina y Taylor Swift hacia lo propio con Mejor álbum pop por Folklore. Harry Styles, H.E.R., J Balvin, Foo Fighters o Twenty One Pilots han sido otros de los premiados.

Mejores actuaciones de los iHeartRadio 2021

The Weeknd y Ariana Grande fueron los encargados de inaugurar las actuaciones de la noche con el remix de Save your tears. Sin duda, fue una de las actuaciones más esperadas ya que era la primera vez que ambos artistas interpretaban este tema juntos en directo.

Bruno Mars también protagonizó una de las grandes actuaciones de la noche junto a Anderson .Paak y Silk Sonic con Leave the door open, llenando de romanticismo el escenario del teatro Dolby.

Demi Lovato, Brandi Carlile y la oscarizada H.E.R. también se subieron al escenario para homenajear a Elton John, ganador del premio iHeartRadio Icon.

Lovato interpretó el tema de Elton John I'm still standing; mientras H.E.R. se decantó por Bennie and the Jets a piano.

Doja Cat fue otra de las protagonistas de la noche con un medley que la hizo volar por los aires, ¡literalmente!

Consulta aquí el listado completo de ganadores.