The Weeknd crea su propia Ariana Grande en el remix de 'Save Your Tears'

Ariana Grande se une al remix de 'Save Your Tears' de The Weeknd // Republic Records

Sin duda After Hours de The Weeeknd ha sido uno de los discos estrella de 2020 con hits como Blinding Lights, In Your Eyes o Save Your Tears.

Tal ha sido el éxito de este trabajo, que Abel Tesfaye fue el protagonista del intermedio de la pasada Super Bowl, llevando al escenario la ciudad inspirada en Las Vegas donde se desarrolla gran parte del imaginario de este disco.

Save Your Tears fue el último single de After Hours, y cuando parecía que ya había tenido todo su recorrido, el artista nos ha sorprendido lanzando su remix acompañado de otra gran estrella de la música: Ariana Grande. Una colaboración de lo más acertada ya que ambos artistas se desenvuelven a la perfección en el género R&B que respira la canción.

Para su videoclip, aunque muchos de sus seguidores esperaban verlos juntos, han optado por una versión animada donde el icónico alter ego de The Weeeknd, con sus famosas gafas y chaqueta roja, hace de las suyas en una especie de fábrica donde crea por piezas a su Ariana Grande.

Un gran éxito entre los fans

Si bien la acogida del remix de Blinding Lights junto a Rosalía generó un intenso debate entre los fans de ambos artistas, en los que los del canadiense no terminaban de ver a la española para esta canción; el remix de Save Your Tears con Ariana Grande ha sido muy distinto.

Casi de forma unánime el fandom está de acuerdo en que las voces de Ariana y Abel combinan a la perfección, y que es una de las artistas más idóneas para colaborar junto a The Weeeknd, como ya demostraron en 2014 en Love Me Harder, incluida en el álbum My Everything de la artista.

Letra de Save your tears (Remix) de The Weeknd y Ariana Grande

THE WEEKND

I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I’m not with you

But then you saw me caught you by surprise

A single teardrop falling from your eyes

I don’t know why I run away

I make you cry when I run away

You could’ve asked my why I broke your heart

You could’ve told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn’t there

And just pretended like you didn’t care

I don’t know why I run away

I make you cry when I run away

Take me back cause I wanna stay

Save your tears for another…

Save your tears for another day

Save your tears for another day

ARIANA GRANDE

Met you once under a Pisces moon

I kept my distance ‘cause I know that you

Don’t like when I’m with nobody else

I couldn’t help it, I put you through hell

I don’t know why I run away, oh boy

I make you cry when I run away

Boy take me back ‘cause I wanna stay

Save your tears for another

I realize that it’s much too late

And you deserve someone better

THE WEEKND & ARIANA GRANDE

Save your tears for another day

Save your tears for another day

I don’t know why, I run away

I make you cry when I run away

Save your tears for another day

Save your tears for another day

Save your tears for another day

Save your tears for another day

Save your tears for another day

Save your tears for another day