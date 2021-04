H.E.R gana el Oscar a Mejor canción con 'Fight for you', para 'Judas y el mesías negro'

Tiana Thomas, H.E.R Y Dernst Emile II posando con el Oscar a Mejor Canción // EFE

La artista estadounidense H.E.R se ha alzado con el Oscar a Mejor canción original por Fight for you, para la película Judas y el mesías negro.

Gabriella Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R, ha sido la artista ganadora del Oscar a Mejor canción original junto a Tiara Thomas y Dernst Emile II por Fight for you, tema central de la película Judas y el mesías negro.

La cantante de 23 años también ganó el premio a Mejor canción en los Grammy por su desgarrador tema I Can't Breathe, y este nuevo reconocimiento ha hecho que se ponga en valor la importancia de las compositoras dentro de la industria de la música.

Y no lo tenía fácil. En la misma categoría competía con Laura Pausini, una de las favoritas, y su tema Io Si para la película La vida por delante. Los otras canciones candidatas eran Hear My Voice de El juicio de los 7 de Chicago, Husavik de Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga y Speak Now, de Una noche en Miami...