Actuaciones MTV VMAs: Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Ed Sheeran, Camila Cabello y muchos más

La noche del domingo 12 de septiembre tuvo lugar en el estadio Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, la 40 edición de los premios MTV VMAs.

Lil Nas X, Olivia Rodrigo y BTS fueron los artistas más premiados de la noche con tres premios cada uno, seguidos por Billie Eilish y Justin Bieber con dos cada uno; este último también fue el artista más nominado con nueve nominaciones.

Y como siempre ocurre en estas ceremonias, las actuaciones fueron los momentos más esperados de la noche.

Lil Nas X - 'Industry baby'

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Lil Nas X, por lo que su actuación también había creado grandes expectativas. Y no defraudó.

Presentado por Billy Porter, Lil Nas X irrumpió en el escenario acompañado de Jack Harlow y su legión de presos de la prisión Montero con sus trajes de color fucsia para interpretar Industry Baby. Y por supuesto, para acabar en calzoncillos para continuar con su gran hit Montero (Call Me By Your Name), por el que se ha llevado el premio a mejor vídeo.

Olivia Rodrigo - 'Good 4 U'

Olivia Rodrigo, la otra gran protagonista de la noche, apareció desde el cielo del Barclays Center para descender al escenario e interpretar Good 4 U, el éxito que ha precedido al de Drivers Licence, por el que se ha llevado el premio a canción del año.

Camila Cabello - 'Don't go yet'

Camila Cabello empezó su actuación en blanco y negro acompañada de sus bailarines para rendir homenaje a sus raíces con Don't go yet. Un minuto después, el escenario estallaba en tonos rojos y fucsias para continuar con su fiesta latina,

The Kid LAROI y Justin Bieber - 'Stay y Ghost'

Al igual que Olivia Rodrigo, Justin Bieber y The Kid LAROI también descendieron desde los cielos para aterrizar en una montaña situada en el escenario de los MTV VMAs e interpretar Stay, ante la gran ovación de los fans presentes en el estadio.

A continuación, el ambiente se llenó de niebla para que Bieber interpretase uno de los temas más reclamados de su álbum Justice, Ghost.

Ed Sheeran - 'Bad Habits'

Ed Sheeran sorprendió desde el escenario situado en el Brooklyn Bridge Park para interpretar Bad Habits, su último temazo. Los afortunados que pudieron acceder a a la actuación disfrutaron del directo del artista británico al aire libre.

Shawn Mendes y Tainy - 'Summer of love'

Presentado por Camila Cabello como "mi chico", Shawn Mendes salió al escenario para interpretar, por primera vez en directo, su éxito Summer of love, junto al productor Tainy.

Doja Cat - 'Been like this' y 'You right'

Doja Cat, presentadora de la ceremonia, nos trasladó a su Planet Her durante su actuación que empezó a ritmo de Been like this, dentro de un anillo de luz. Una vez en el escenario, la artista empezó a entonar las primras notas de You right, aunque con la ausencia de The Weeknd en esta ocasión.

Foo Fighters, 'Learn to Fly', 'Shame Shame' y 'Everlong'

Foo Fighters se han llevado el premio a Icono Global en esta edición de los MTV VMAs en homenaje a toda su trayectoria. Como no podía ser de otra manera, Dave Grohl y los suyos salieron al escenario para llenar la noche de rock a ritmo de sus éxitos de los 90 Learn to fly y Everlong, así como Shame Shame de su último disco, Medicine at Midnight.

La banda no perdió la oportunidad de recordar a Charlie Watts, el batería de los Rolling Stone fallecido recientemente, con la frase 'Charlie RIP' escrita en la batería de Taylor Hawkins.

Chlöe- 'Have Mercy'

Normani - 'Wild side'

Busta Rhymes y Spliff Star - Medley

acey Musgraves - 'star-crossed'

Ozuna - 'La funka'

Alicia Keys y Swae Lee - LALA' y 'Empire State of Mind'

Machine Gun Kelly y Travis Barker - 'papercuts'

Twenty One Pilots, - 'Saturday'