Afrojack, Dimitri Vegas, Lost Frequencies y Vintage Culture pinchan desde el confinamiento para Tomorrowland

Afrojack , Dimitri Vegas , Lost Frequencies y Vintage Culture han creado 'United Through The Power of Music' , una propuesta musical para entretener durante el confinamiento . Los DJs han ofrecido sesiones exclusivas desde su casa a través de las redes sociales.

La música no ha dejado de sonar durante el confinamiento. Los artistas se han unido para ofrecer conciertos a través de las redes, como por ejemplo el #YoMeQuedoEnCasaFestival. Y, los DJs más destacados de la música electrónica también se han colado en nuestras casas gracias al 'United Through The Power of Music'.

Afrojack, Dimitri Vegas, Lost Frequencies y Vintage Culture han ofrecido sesiones exclusivas para Tomorrowland, uno de los mayores festivales de música electrónica que de momento no ha aplazado su fecha, aunque sí que canceló la edición que tenía que celebrarse en Francia.

La iniciativa nació tras la cancelación de "tantos eventos y con el distanciamiento social", ha dicho Dimitri Vegas, que ha declarado que "People of Tomorrow confirma el poder de la música". Asimismo, el DJ confiesa que está "muy feliz de unirme a Tomorrowland para ofrecer a las personas de todo el mundo una experiencia mágica en casa".

Durante más de cuatro horas, los DJs han ofrecido diferentes sesiones a través de redes sociales como Facebook, YouTube o Instagram.