Aitana activa todas las alarmas y nos hace soñar con una colaboración con Martin Garrix

Corría el año 2023 cuando los fans de Aitana empezaron a soñar con una colaboración de la catalana con Martin Garrix.

La intérprete de 6 de febrero reconocía esa época ser seguidora del neerlandés y el DJ le mostraba admiración mutua siguiéndole en redes sociales.

Ese movimiento, junto al acercamiento de Aitana a la música techno en el disco Alpha, hizo que muchos entonces empezasen a soñar en una colaboración que nunca se produjo. O, al menos, no se ha producido hasta ahora. Porque Aitana y Martin Garrix han vuelto a ilusionar a sus seguidores con un nuevo movimiento en redes. Esta vez, de Aitana.

El DJ compartió este lunes un fragmento de su próximo lanzamiento y la intérprete de Superestrella respondió con un emoji muy significativo (🫶🏼) que muchos han interpretado como una señal.

¿Cómo? ¿Qué haces aquí Aitana no nos vayas a dar una sorpresa como esta me muero eh? 😍❤️

Por favor y gracias, seguro que sacan canción

CUANDO SE VIENE ESTE FT CON EL NUESTRA SUPERESTRELLA Y CHICA PERFECTA?

¿Perdón?

Aitana está sumergida en la preparación de su gira que arranca CUARTO AZUL AITANA WORLD TOUR, que arranca el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería) y que cierra el 19 de septiembre en Bilbao antes de dar el salto a América.

Para el inicio quedan más de dos meses y no sería descartable que en este tiempo se anime a lanzar un nuevo tema. ¿Será su colaboración con Garrix? Los fans de ambos dicen Me gusta👍🏼.